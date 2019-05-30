【紅菜頭營養】由根到葉都是寶！9大益處降血壓增運動耐力最好

紅菜頭降血壓的表現佳，原來還可以提升運動時的耐力。 紅菜頭由根到葉也可食用，想辟除它的草青味，如何烹調最好？

食用紅菜頭（甜菜根）已日漸普及，沙律、煲湯、榨汁、烤、蒸或醃製，易於融入各式的飲食中，市面也有預先煮熟和罐裝的紅菜頭出售，即開即食更為方便。食用紅菜頭後，可能你會發現尿液或糞便變紅，這是由於紅菜頭中的甜菜鹼（Betalains）導致，甜菜鹼是水溶性含氮的色素，由紅色至紅紫色的「甜菜紅素」（Betacyanin）和黃橙色的「甜菜黃素」（Betaxanthins）組成，它們是天然色素及天然抗氧化劑。

紅菜頭中的甜菜鹼（Betalains）是天然色素及天然抗氧化劑。（VCG）

不過，如果飲用紅菜頭汁，需留意要新鮮飲用，因為紅菜頭有較高水平的硝酸鹽（Nitrate），如果儲存紅菜頭汁不當，當中的硝酸鹽可能會積累細菌，轉化為亞硝酸鹽並污染蔬菜汁，高濃度的亞硝酸鹽或可能對健康構成損害。不論如何，紅菜頭始終是營養極為豐富的食物，對身體健康有益，最令人驚喜是食用紅菜頭，可加強運動表現及耐力。

飲用紅菜頭汁，需留意要新鮮飲用！（VCG）

點擊下圖了解紅菜頭的9大健康好處：

+ 5 + 4 + 3

有時在街市買到新鮮的紅菜頭，上面有大量的莖葉，其實洗淨後也可食用的，而且莖葉的營養也很高。或許有人不喜歡紅菜頭的苦澀及草青味，若然不擅於烹調紅菜頭，其實用來煲湯或榨汁，甚至善用預製好的包裝或罐頭紅菜頭，加黑醋拌成沙律等，可降低紅菜頭不討好的味道。更多閱讀：【廚餘是寶】紅菜頭莖葉營養更高！5大烹調方法簡單踢走苦澀味



個人認為煲湯最好，紅菜頭搭配薑，味道非常配合也可暖身補血。可參考以下的紅菜頭湯譜︰

紅菜頭西芹蘑菇湯

中醫認為紅菜頭有護肝解毒、益氣補血功效，也可解毒補肝、預防脂肪肝和減少肝硬化機會。女士多吃，有助補血、抗衰老，但身體虛寒者不宜食用太多，免招頭暈。

按圖多了解哪3類人要小心食用紅菜頭：

參考資料︰

Healthline1／Healthline 2／Medical News Today／Organic Fact／Health / Learn more about Betalains