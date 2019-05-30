【豆漿營養】減肥降血糖增強記憶力　日本營養師建議這樣喝最好

豆漿，是中式傳統早餐必有的飲品，再配上粢飯或炒麵，令滿足感加倍。別小看簡單的一杯豆漿，平平凡凡的它其實內含多種營養。而且價錢便宜，是男女老幼皆宜的飲品。原來豆漿都有建議的飲用時間，在對的時間喝還可以改善便秘問題。

豆漿亦有人稱為「植物奶」，其蛋白質含量非常高，1杯250毫升豆漿已有8毫克的蛋白質，相等於1安士肉的蛋白質含量。此外，亦含有維他命B雜、C、E，以及鐵、磷、鋅、鈣等幾十種礦物質，全都可以為身體帶來好處！

按圖看豆漿8大好處：

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喝豆漿都有分時間？

根據日本管理營養師龜崎智子指，一天喝200毫升的原味豆漿也足夠。而飲用時間則建議在早餐時喝，因為早上是人體容易吸收營養物質的時間。如想改善便祕問題，可於早晚分別喝100毫升的原味豆漿。因為大豆異黃酮在晚上的吸收率較高，較有效地發揮作用。龜崎智子又指溫豆漿比冰豆漿吸收更好，所以選擇溫豆漿較佳。

早餐時飲豆漿是最容易吸收營養物質。（視覺中國）

另外，有一點是需要謹記，市面上的豆漿種類眾多，選購前應細閱食物標籤，選擇原味豆漿便最能吸收最充足的營養。不過，若患有痛風、腸胃不好或正服用抗生素的人則不宜喝豆漿。

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資料來源：healthline、Curr Opin Clin Nutr Metab Care