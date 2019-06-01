【各國美食推介】薯條泡芙三文治　當地人帶路搵必試國民小食！

旅行是為了放鬆身心、逃離香港、也是為了拍下美照、吃吃美食！想要嚐到每個地方的真正美味，單靠旅遊介紹絕不足以讓你得到全面資訊。 懂得吃的，一定是找些當地人來帶路，告訴你每個地方的真正必食菜式是甚麼！

#1 阿姆斯特丹 – 混醬薯條

是這樣的：平日薯條就吃得多，但是香港人的吃法不外乎茄汁、沙律醬、黑椒等等。在阿姆斯特丹，當地人就喜歡以不同醬料佐薯條吃，不論是朱古力醬、沙嗲花生醬、千島沙律醬，醬料種類之多會讓你感到新鮮呢！據當地人指，這裏的薯條會炸兩次，確保香脆的口感。

#2 悉尼 – 仙子麵包（FAIRY BREADS）

澳洲聞名的食物除了有咖啡和各式素菜外，還有一款是當地獨有的食物：仙子麵包。這是澳洲人在生日派對時一定要有的食物，在麵包上撒上彩糖和蛋白餅，看上去就已經很有節慶的感覺，用來打卡更是一流。當地人除了會自己製作以外，在咖啡店也可以買得到呢。

點擊下圖看清其餘4大熱門旅遊地必試菜式！

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這些食物看起來可能很怪異，也有可能讓你感到躍躍欲試。如果要到這些地方旅行的話，不妨認真考慮一下，去嚐嚐當地人的推介食物吧！

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