【健康飲食】促進新陳代謝有效減肥排毒 ！23項飲食dos & don'ts

新陳代謝對人體排毒、減肥等等都非常重要，若果你的新陳代謝率偏慢，節食再多都冇用，吸收到的卡路里都只會無可避免地轉化成脂肪，想瘦都難！影響新陳代謝率的因素包括年齡、壓力、荷爾蒙以至遺傳等。究竟有沒有方法可以加速新陳代謝？有的，外國註冊營養師Charushila Biswas就提議從飲食及生活習慣著手。

新陳代謝其實是個統稱，用來形容蛋白質、脂肪與碳水化合物等分解及轉化成能量的過程。消耗幾多卡路里、攝取幾多卡路里等，都足以影響新陳代謝率，而新陳代謝主要分成兩類，合成代謝（Anabolism）與分解代謝（Catabolism）。合成代謝讓我們的身體生長與合成細胞，維持組織活動；分解代謝則是將分子分解成更細小單位的一個化學反應。簡單而言，一個新陳代謝率快的人，減起肥來都更容易。

想新陳代謝率增加的話，應該多吃以下食物。

綠茶｜綠茶有大量EGCG兒茶素，是一種天然的食物營養素，促進新陳代謝，並減低患心血管疾病、糖尿病及癡肥的風險。綠茶亦是一種零熱量飲品，又可以加薑、蜜糖、檸檬、肉桂和薄荷等一同飲用，口味變化多端，建議於早餐時間或餐與餐之間飲用。（iStock）

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相反地，想新陳代謝率正常，就應避免以下食物。

酒精｜開Party、婚宴、生日會、約朋友飲嘢等，總是很難避免小酌一番，但如果你本身新陳代謝偏慢，就實在要懂得適可宜止。飲得太多酒會使你缺水，新陳代謝會減慢，從酒精中攝取的熱量便會轉化成脂肪，儲在人體內。（GettyImages）

反式脂肪｜反式脂肪非常無益，更會引致心血管疾病、糖尿病、胰島素抵抗性、脂肪肝等。科學家發現，食得太多含反式脂肪的食物，會影響營養代謝與吸收，積聚毒素，並減慢新陳代謝。因此，要避免進食冬甩、炸雞、急凍Pizza和麵類、公仔麵和薯條等。（GettyImages）

除了以上方法，想改善新陳代謝率，亦不妨從生活習慣的小改變著手，包括：學會減壓、做運動、食早餐、盡可能有充足睡眠、笑多一點，雖然全部聽起來都是老生常談，不過要做到也確實不易！

資料來源：《STYLECRAZE》、Capsaicin may have important potential for promoting vascular and metabolic health、A review of the effects of nuts on appetite, food intake, metabolism, and body weight.、A high-protein diet for reducing body fat: mechanisms and possible caveats、Milk protein for improved metabolic health: a review of the evidence