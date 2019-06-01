【非油炸麵營養】壽桃特惠一丁...實檢23款鈉含量最高最低差39倍

非油炸麵真的較健康嗎？雖不經油炸比較低脂，但原來不少暗藏高鈉問題。體內積存過量鈉質，容易水腫，也可能提升高血壓、心臟問題及中風的風險。 我們隨機檢視超市中23款非油炸麵，有16款屬高鈉，比例佔約69%！ 攝影：尹嘉蔚

每當說起高鈉，自然連繫到高鹽，據食物安全中心指南更科學的角度來看，鹽是一種「氯化鈉」的化合物，當中鈉佔40%，氯佔60%，1克食鹽有0.4克（400毫克）鈉含量，鈉有助維持人體細胞外液和酸鹼平衡，也是神經傳送和肌肉收縮方面的必需元素。

體內積存過量鈉質，可能提升高血壓及中風的風險，高鈉的定義，即每100克食物含超過600毫克鈉（1.5克鹽）。（VCG）

當體內積存過量鈉質，可能提升高血壓及中風的風險。高鈉的定義，即每100克食物含超過600毫克鈉（1.5克鹽），世界衞生組織建議成人每日應攝入少於2000毫克鈉，即1平茶匙約5克的鹽。據一份研究指出亞洲東部及東南亞地區人口每天攝取鈉質高鋸全球，亞洲東部（包括香港）的人口每天鈉攝取更接近8克，高於建議標準的5克。

市面的非油炸麵，暗藏高鈉陷阱，特別是附湯包及調味的非油炸麵，如果全部食用的話，鈉攝取更高。

之前我們到超市隨機檢視梳打餅的營養標籤，當中發現3款梳打餅屬高鈉。（了解更多︰【梳打餅營養】實測7品牌18款梳打餅 燕麥味暗藏高卡高脂陷阱！）今次我們隨機檢視非油炸麵共22款，包括：蝦子麵、蛋麵、日式拉麵、北京拉麵、夏門麵線、奶油麵、上海麵、担担麵及1款雲南米線，最低鈉一款每食用分量含47毫克鈉，比最高鈉一款每食用分量含1,851毫克鈉，相差39倍！

隨機檢視非油炸麵共23款，當中有16款超高鈉定義（100克食物含超過600毫克鈉），比例佔約69%。

23款非油炸麵有16款超高鈉定義（100克食物含超過600毫克鈉），比例佔約69%，樣本中有6款附湯包及調味的款式的鈉含量都比淨麵為高。不過，同樣是淨麵，廈門麵線的含鈉量原來很高。另有3款非油炸麵，按包裝食用建議只食用1份已接近2000毫克鈉，接近世衛建議成人每天鈉攝取的上限。



點擊下圖了解非油炸麵的鈉含量，當中有你常吃的款式嗎？

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請教營養師王敏寧（Mandy），她解釋製作粉麵的過程，鹽是一種媒介令麵質彈牙，因此麵條本身已有鈉成分，如果再配提供的湯料或調味包，每食用分量的鈉攝取隨時大幅提升，關注血壓問題或需使用低鈉餐單者，建議可選擇米粉，一般來說相對以小麥麵粉製成的麵、米粉的鈉含量會較低。

或者可考慮不食用或少用包裝所提供的湯料或調味包，如果家中有煲湯習慣例如番茄薯仔湯，可善用來煮麵減少機會攝入高鈉。 吃麵同時也可配合含鉀豐富的蔬菜來平衡，包括南瓜、深綠色蔬菜及蘆筍等。 鉀有助身體抑制鈉，從而排走體內多餘的鈉質，有助降血壓。 此外，非油炸麵不經油炸，因此在脂肪含量方面尚算低。

吃麵同時配合含鉀豐富的蔬菜來平衡，鉀有助身體抑制鈉，從而排走體內多餘的鈉質，有助降血壓。

參考資料︰

The Lancet_Health effects of dietary risks in 195 countries, 1990–2017: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2017／食物安全中心—營養素與健康：鈉