【打工仔e肚仔日記】開業22年 尖沙咀老字號蒙古菜

蒙古菜的特色是以各種肉類為烹調主角，著重原料的本身味道，配上特色香料，令肉味更突出。這間尖沙咀超抵食蒙古菜餐廳，絕對值得一嚐！ 主持人：黃繼鋒

中西日韓東南亞菜，相信在香港沒有人會覺得陌生。但說到比較罕見的蒙古菜，就要在尖沙咀【Nomads】才吃到！今次推介的蒙古薄餅，有別於一般西式薄餅，蒙古Pizza在餡料上並沒太多限定。「Nomads Choice Pizza」餡料有齊肉類吉祥三寶—豬、牛和雞，配上大量蔬菜和芝士，全部放在特製的薄脆餅底上，並淋上偏甜的招牌蒙古汁，味道配合得天依無縫。嗜肉的你，這款pizza會是不二之選。

除pizza以外，更有各款偏向西式fusion的焗飯及意粉。



值得一提的是，Nomads外賣餐牌上的價錢還是意想不到的「貼地」，所有飯、意粉及Pizza價錢都在$50內。按此用e肚仔預先落單，自訂取餐時間，時間一到便可取餐！

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NOMADS

地址：尖沙咀金巴利道53-59號地下A室

營業時間：星期一至日 12nn-2pm、6pm-1030pm