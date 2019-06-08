【健康飲食】燕麥奶成減肥瘦身人士新寵　低糖低脂仲減埋呢樣嘢？

最近我被一種「奶」洗板了，其當紅的趨勢有趕超當年牛油果之勢。Instagram上各路博主在狂po，隨便Google一下就能找到不少關於它的內容。平日下樓買咖啡，也總被咖啡師無縫推銷燕麥拿鐵，其實就是在選拿鐵的時候，再加上5元，就能將全脂牛奶替換成燕麥奶。不止一個人跟我說，現在早就不流行喝脫脂牛奶，要喝就加「燕麥奶」，這樣才算站在生活方式社交圈的頂端。 我好奇搜索了一下發現，Oat Milk（燕麥奶）已經成為2018年Pinterest上最熱門的食品關鍵詞之一，搜索量高達驚人的186% 。連Blue Bottle、Seesaw等精品咖啡館也在使用燕麥奶作為更健康的替代品。眼下，這股燕麥奶熱潮還在不斷蔓延，愈來愈多的人把它po上社交網絡，就像當年追捧牛油果一樣。 那麼到底什麼是「燕麥奶」？它是怎麼一步一步爬上超級食物鄙視鏈頂端的？

Oat Milk（燕麥奶）已經成為2018年Pinterest上最熱門的食品關鍵詞之一，搜索量高達驚人的 186% 。（Gettyimages／視覺中國）

爆火的燕麥奶是什麼？

燕麥奶持續被關注是從星巴克宣布在歐洲和美國的各地甄選門店（Reserve stores），開始提供燕麥奶開始的。BBC News、New York Times等媒體也都持續在報導燕麥奶的應用。

那麼究竟什麼是燕麥奶呢？為什麼受歡迎？按圖看答案 ▼

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我們再從環保層面看看燕麥奶與牛奶的區別。

BBC曾做過一次報導，他們根據牛津大學的一項研究，發現生產一杯乳製品奶幾乎是所有非乳製品奶溫室氣體排放量的3倍。另外，由於製作過程需要的水更少，燕麥奶能比牛奶減少80%的碳排放。根據悉尼科技大學心理學家Adrian Camilleri博士的研究，牛奶產生的溫室氣體排放量比人們估計的高出約30倍。這個數據完全比我想像中的差異還要大。

可能很多人覺得又健康又環保，就意味著味道不太好，不能給人太大滿足，其實沒有。針對燕麥奶與咖啡的結合，我還問了幾位咖啡師朋友。他們普遍認為，燕麥奶質感柔滑，比豆奶稀薄，又比杏仁奶濃稠。喝起來即使不加糖也有淡淡的甜味，自然健康。

口感好、低脂低糖、健康還環保？看來燕麥奶的好處多到可以組建一波誇誇群了。當然也不是沒有反對的聲音。

有一派營養學家認為燕麥奶「短板」太明顯，比如蛋白質含量很低，完全沒法跟牛奶比。加之人體對於植物蛋白的吸收利用率很低，這也是個大問題，也就是說如果長期以燕麥奶代替牛奶，很有可能會營養不良。支持植物奶的學者們則認為，人們有很多途徑補充蛋白質，甚至攝入了過多蛋白質，真正缺的是纖維。

但對於牛奶和植物奶到底哪個更健康，始終無法得出一個準確答案。

「燕麥奶+」的新潮流

除咖啡外，燕麥奶的潮流還席捲了其他飲品甜品，替代了牛奶、忌廉的位置。除了被添加在咖啡裏之外，純燕麥奶飲品逐漸被大家所接受。燕麥奶鬆餅、小罐布甸等也逐漸風靡起來。這些新品鎖定了90後、00後的年輕群體，從外觀到內裏都切中年輕消費群體的心理。

「oatmeal」這個Hashtag在IG上愈來愈受歡迎 ▼

從風靡Instagram的牛油果、Smoothie，到現在的燕麥奶，都反映出如今整個飲食市場「綠色健康」的課題。我們常說消費升級，從燕麥奶的風靡或許能看出一點跡象。人們願意多花5塊錢追求更健康綠色的飲食，完成一次低碳行為，同時消費觀念也在不斷進步。

這是一個BETTER ME的概念，人們消費的早已不是產品本身。這其中，我們也總能看到不少跟風消費的行為。跟風與否，我們或許都能從中看出一些新的消費趨勢。

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