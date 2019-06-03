【端午糭合集】烚、蒸、叮翻熱糭貼士！梅菜燒鵝紅豆素糭...合集

端午節，不是每個人都可以親手包愛心糭送贈親友，不能親手做，市面還有很多不同選擇，即使「非洲豬瘟」全城鬧新鮮豬肉荒，也不只限傳統的蛋黃䶢肉糭、梅菜鹹肉糭，還有燒鵝裹蒸糭、桂花紅豆糭、鮑魚糭、藜麥糭……不過，大廚教落，一隻好糭拿在手，如何把它翻熱，時間、火候也足以影響它的美味程度。

如何翻熱一隻糭，原來也影響它的味道與口感。(資料圖片)

一隻糭，無論材料多豐富、調味多好，若翻熱時間和火候不對，會很影響它的味道和口感。其實，鹹糭（如鹹肉糭）、甜糭（如梘水糭）、裹蒸糭的蒸、烚、叮的時間也不同，也不能貪方便，一鑊過。

按圖看鹹糭（如鹹肉糭）、甜糭（如梘水糭）、裹蒸糭的蒸、烚、叮的貼士：

豬年，卻沒有為豬隻帶來好運氣，近日連番發現「非洲豬瘟」，須把幾千幾千的豬銷毁。端午糭，沒新鮮肥豬肉不成，幾貴都一樣搶！買現成早已標價的糭隻，可能更划算。而且除了鹹肉糭，也可用上其他肉類，或直接吃素糭。

東海集團 新推金桂十勝紅豆糭

東海今年新推金桂十勝紅豆糭，金桂是指桂花，在糭隻加入桂花，增添清香。不過，一啖入口，桂花香味，還是被北海道的十勝紅豆和陳皮蓋過，而且十分足料，裏裏外外都是紅豆粒，中心還有紅豆蓉，不太甜，保留了紅豆的清香，若紅豆粒再煮軟腍一點就Perfect了。

按圖看「東海」糭類、味道、價錢：

金桂十勝紅豆糭，一拆開糭葉，便看到很澎湃的紅豆粒陣容。（鄒家鳳攝）

+ 3 + 2

東海飲食集團

海都酒家

地址：金鐘添美道1號中信大廈5樓

電話：2877 2211

其餘銷售點：東海酒家、東海薈、東海薈拉斐特

推廣期：即日至6月6日，以零售價購買2件或以上可享75折

功夫糭+茶里菊潽 一籃子3糭消滯套裝

吃糭，不能沒一杯濃茶消消滯，今年功夫集團便與Deliveroo合作推出禮盒套裝，不但有家鄉蛋黃鹹肉糭、豆沙鹼水糭和懷舊瑤柱裹蒸糭各一隻，還配上一盒茶里的菊花普洱茶葉。當中的家鄉鹹肉糭雖較一般的小巧，餡料不算豐富拆開糭葉外觀不特別討好，但味道卻有驚喜。不過，配上的小藤籃，若作送禮就略嫌太可愛了！

按圖看「功夫糭+茶里菊潽」套裝內的3款糭的味道、營養成分：

功夫集團便與Deliveroo合作推出禮盒套裝，除了糭，還有茶里的菊花普洱茶葉。（鄒家鳳攝）

+ 4 + 3 + 2

功夫集團端午糭套裝＋茶里菊花普洱茶葉禮合

銷售點：Deliveroo Food Market（灣仔或西營盤）

售價：$225

銷售期：6月3日至7日

薈一會 健康清新只此兩糭餡多糯米少

第一次推出端午糭的到會服務薈一會，貴精不貴多，只推出六福瑤柱裹蒸糭和八穀甘栗素糭兩款，由曾主理米芝蓮三星中菜廳唐閣蔡偉文師傅設計。味道是眾多款糭之中最清淡，素糭之中餡料最多。追求健康人士最啱。

按圖看「薈一會」兩款糭的味道、價錢：

+ 3 + 2

薈一會

推廣期：驚喜套裝（六福瑤柱裹蒸糭、八穀甘栗素糭各一隻）$148

購物滿$700或以上可享免費送貨服務

網上訂購： www.minglecatering.com.hk

奇華 梅菜紅燒肉糭家鄉風味

珠姐XO醬是奇華出品的常客，糭隻以珠姐XO醬五花腩肉怍餡料，糯米滲滿XO醬油香，雖然惹味，卻令它每100克總脂肪達12克、鈉536毫克，比另一款同樣惹味的梅菜紅燒肉糭，每100克的總脂肪10.7克、鈉356毫克高。無Quota嗎？可選陳皮豆沙䶨水糭或蜜棗栗子麥米素糭

按圖看「奇華」各糭類味道、價錢、營養成分：

每隻均是真空包裝及附有營養標籤。(尹嘉蔚攝)

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奇華五月糭

銷售點：奇華餅家全線分店（北角港鐵站、海洋公園及香港國際機場分店除外）

凡購買任何奇華餅家五月糭或其禮券滿港幣$130，即可獲贈奇華$30現金禮券一張。

推廣期：由即日起至6月7日

嘉麟樓 棗蓉荔枝鹼水糭滋陰補血

半島酒店嘉麟樓金腿推鮑魚裹蒸糭，糯米以鮑魚汁調味，再加入原隻30頭中東乾鮑、鮑粒等，再以上湯煮熟，糯米粒粒惹味。不過，由酒店點心部主廚卓嘉政師傅設計的棗蓉荔枝鹼水糭，卻具補血滋陰的功效像荔枝紅棗湯，帶半分荔枝芬芳。

按圖看「嘉麟樓」糭類及價錢：

嘉麟樓

地址：九龍尖沙咀梳士巴厘道半島酒店1樓

電話：2696 6605

銷售期：即日至6月7日期間預訂及領取

凡訂購10至49隻糭子可享9折優惠，50隻或以上享85折優惠。

按圖看其他「糭」類一覽：

+ 14 + 13 + 12

店舖資料：

鏞記酒家

地址：中環威靈頓街32-40號

查詢：5599 2800

銷售期：由即日起至6月4日

金葉庭

地址：金鐘金鐘道88號太古廣場港麗酒店大堂低座金葉庭

查詢：2822 8870（金葉庭）或2521 3838（餅店）

銷售期：由即日起至6月7日

尚鮑

地址：中環威靈頓街60號地舖

查詢：2869 9788

限量首100套附送西班牙有機蜜糖30克，先到先得。

Green Common

地址：尖沙咀廣東道3-27號海港城海運大廈地下OT G61號或其他門市

查詢：2263 3153

網上訂購：www.greencommon.com/eshop/

銷售期：即日起至6月9日

買任何3件糭，即送Green Common蓮藕核桃栗子燉湯（原價$44.9）或Omnipork新豬肉230克1包（原價$43）。買6件糭即送2件，餘此類推，送完即止。

紫粵軒

地址：將軍澳唐德街3號九龍東皇冠假日酒店2樓

查詢：3983 0628

銷售期：即日起至6月7日

香宮

地址：尖沙咀麼地道64號九龍香格里拉大酒店地庫1層

查詢：2733 8483

銷售期：即日起至6月6日