【三文治食譜】人氣歌謠三文治不用排隊3小時！3重滋味超過癮

早前在旺角的商場內，開了一間期間限定店售賣風靡韓國、傳說中的「人氣歌謠三文治」。不少報道稱韓國偶像們對此三文治盛讚不絕，加上售賣地點只有偶像及工作人員才可到達，可謂有錢也品嘗不到。基於好奇心作怪，走訪不同網站尋找這三文治的特別之處，發現最特別是其味道鹹中帶甜，整體感覺剛剛好！ 攝錄、攝影：李偉軒、詹郭敏 剪接：潘諾兒 場地提供：美亞廚具

人氣歌謠三文治的餡料非常簡單，包括薯仔蟹柳蛋沙律、椰菜沙律和士多啤梨果醬。對於一般港人來說，此三文治是一個特別的組合，因為有鹹有甜又帶微酸，作為三文治不是有點怪嗎？不過當你吃下第一口便會發現那個蛋沙律跟士多啤梨果醬意外地夾，果醬在中層令整個三文治口感更平衡，鹹鹹甜甜非常過癮！

三文治餡料豐富（IG@inkigayosandwich.hk）

製作蛋沙律時有一點是一定要注意的，根據食環署指含蛋、沙律醬或蛋黃醬（mayonnaise美乃滋）的沙律都容易滋生沙門氏菌。由於三文治製成後又不會再經高溫處理，如在製作過程已有細菌存在，即使菌量不多，但只要食用前沒有存放在適當溫度，例如4℃以下，細菌就會大量滋生，甚至排出毒素，引起食物中毒。由於蛋沙律是不適合留過夜，所以製作時要注意分量，避免細菌滋生。

人氣歌謠三文治食譜

健康小貼士：

碎蛋沙律含沙律醬或蛋黃醬等全脂醬料，兩湯匙沙律醬的熱量等於一碗飯。而一份碎蛋沙律三文治有390千卡及19克脂肪，建議可選用低脂蛋黃醬或減少分量，以免吸入太多卡路里。

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食譜 人氣歌謠三文治（疊） 材料 麵包4片、士多啤梨果醬 60克 薯仔蟹柳蛋沙律材料（第2層）：薯仔半個、雞蛋2隻、蟹柳4條、蛋黃醬5湯匙、黑椒適量、鹽適量 椰菜沙律材料（第3層）：椰菜1/4個、蛋黃醬3湯匙、黑椒適量、鹽適量 做法 1. 煮滾一鍋水，將薯仔、雞蛋分別恰熟後瀝乾備用。 2. 以湯匙把薯仔、雞蛋壓成蓉。 3. 加入蟹柳絲、蛋黃醬、黑椒及鹽拌勻待用。 4. 椰菜切絲，加入蛋黃醬、黑椒及鹽拌勻待用。 5. 在麵包上依次鋪上薯仔沙律、麵包、士多啤梨果醬、麵包、椰菜沙律及麵包。 6. 將三文治對角切即成。

資料參考：食物安全中心