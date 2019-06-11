【強腎食物】營養師推薦補腎飲食宜忌　蔬菜、莓果都是恩物！

大約10年前，看到謝賢的一個廣告，賣的是補腎健康產品，那句「謝賢≠謝腎」標語，震撼到10年後我都記憶猶新。我們會擔心自己患上心血管疾病、肺病等等，卻好像很少有人注意腎臟健康。除了母親有時會叮囑你多飲水，否則你也不會刻意去為腎部着想而改變飲食習慣，是吧？原來攝取適量的鉀質，是影響腎臟健康的關鍵。

講補腎之前，要先理解腎臟的運作，其實腎臟有如一個天然的過濾器，香港營養師學會註冊營養師陳穎琪（Kritney）就說：「腎臟主要由大量的微血管球組成，幫助血液排出體內的廢物如尿素和多餘的水分、維持電解質及血壓的平衡。」據香港泌尿腫瘤科學會資料顯示，這10年來腎癌患者數字持續上升，升幅更達55%。一旦有腎病，治療費用極其昂貴，而且也是長期負擔，所以，請參考香港營養師Kritney及外國註冊營養師Charushila Biswas建議的食物來為你的腎進補，有助預防腎病！

相信大家都知鹽是鈉質，Kritney指出，腎臟在排洩身體多餘的鈉質時，有助減低水腫和高血壓的情況。醫生一般會建議腎病病人食低鉀餐，其實鉀太高或太低都不理想，從食物中攝取適量鉀質正是協助腎臟保持電解質平衡的重要營養素。她解釋：「健康的成人每日建議攝取2600至3400毫克的鉀質，而腎病或高鉀質患者則控制在每日攝取1500至2300毫克鉀質。」講到低鉀飲食，Kritney指通常一份水果或半熟蔬菜含150至300毫克不等，提醒腎病病人需聽從醫生指示控制蔬果食用量。

請按下圖睇20種外國營養師推薦的補腎食品：

1. 水｜毋庸置疑，水當然是首選。自小已聽到人講每日飲8杯水，原來醫生建議女性飲8杯水、男性飲13杯水，當然最好就是按自己身體狀況尋找醫生建議啦。（iStock）

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你會發現，大部分強腎食品都是蔬果類，Kritney解釋說：「因為水果及蔬菜都是鉀質的食物來源，因此它們都有助腎臟正常運作。」此外，名單上有大量莓果類食品，她指草莓、藍莓、蔓越莓、覆盆子和黑莓都是高鉀食物，有助腎臟平衡電解質，惟腎病病人則需按醫生指示控制分量。

相信不少女士都知道小紅莓是女性恩物，是解決尿道炎與膀胱炎的對策之一，Kritney補充：「莓類的鮮紅或紫藍色天然色素來自花青素，是一種很強的抗氧化物，有助保護血管彈性，減少泌尿道感染，從而減低腎臟受感染的風險。」

儘管資深腎臟營養專家Joan Brookhyser Hogan大讚覆盆子的功效，不過Kritney認為沒必要吃定一種莓類，建議在日常飲食中多進食不同類型的莓果，均勻地攝取不同的營養素。（Pexels）

除此之外，若想好好愛護你的腎，對於加工食物就要適可而止。Kritney建議讀者減少食用醃製、燻製及加工食品，例如：香腸、午餐肉、煙肉、鹹蛋、滷味、餅乾等，因為加工過程中通常加入大量鹽及高鈉的調味料，增加腎臟排洩的負擔。

加工食品對人體壞處多，除了嘌呤之外亦容易致癌，不建議常吃。（GettyImages）

另一種不宜攝取過量的還有高嘌呤食物，嘌呤是一種有機化合物，在體內氧化後會製造大量尿酸，同樣會增加腎臟排洩負擔，造成腎功能下降。而高嘌呤食品就包括：動物內臟、肉類、海產和菇類等。

豆腐一向出名高嘌呤，別以為痛風病人才要少吃，原來腎功能不好的人士都要減少食豆腐。（VCG）

香港營養師學會認可營養師、家營營養中心營養師陳穎琪（Kritney）提出了有關補腎的飲食宜忌。（受訪者提供）

資料來源：《STYLECRAZE》、Green asparagus (Asparagus officinalis) prevented hypertension by an inhibitory effect on angiotensin-converting enzyme activity in the kidney of spontaneously hypertensive rats.、Renoprotective effects of garlic、Influence of cranberry juice on the urinary risk factors for calcium oxalate kidney stone formation.、The effect of pumpkin seeds on oxalcrystalluria and urinary compositions of children in hyperendemic area.、Plant‐based diets in kidney disease management