【海鮮食譜】豉汁粉絲蒸蟶子微辣惹味　即學處理蟶子內臟技巧

每次去大牌檔叫海鮮，最受歡迎總是這兩樣——蜆、蟶子！因為大家都太懶了，蝦呀、蟹呀……這些要剝殼的，大家都懶得剝，身邊甚至有朋友直截了當說過因為不想剝殼而不食蝦。蟶子通常會蒸或炒，用叉子輕力就能將熟蟶子起肉，大大嚿的蟶子肉鮮甜又爽口，吃得夠爽快！今次會示範「豉汁粉絲蒸蟶子」，我第一次煮已經能上手，證明絕對不難。 攝影、攝錄：詹郭敏、楊帆 剪接：李偉軒

蟶子有不同大小，今次所選的不大也不小，大約$72/6隻。蟶子跟蜆類一樣，通常有一條肉突出於殼外，據指是吸水管。要是蟶子夠生猛，只需輕輕一戮，那吸水管就會縮回殼裡。新鮮的蟶子，「韌帶」和殼會連住；但已死的蟶子兩殼和肉則會脫離，原因是蟶子已失去水分繼而收縮，吸水管變得乾巴巴和沒有彈性。

街市見到的蟶子都是這樣用橡筋綑住，從外殼中突出來的白色部分便是「吸水管」。（鄧穎琪攝）

我付錢的時候，檔主問：「使唔使劏埋？」是的，現時大部分檔口都會問客人要不要先處理好內臟等，這樣當然更好。不過原來自己處理也很簡單，一隻手握住蟶子，另一隻手揸刀，用刀從蟶子殼中間的縫隙由上而下剖開就可以。之後見到一坨綠綠黑黑的污物，當然就是內臟，可用刀將它去走，再以水沖洗乾淨，記得連同外殼都要刷洗，因為它在蒸的過程會直接接觸到粉絲。

步驟講完，要說甚麼技巧的話，個人少許經驗之談就是握蟶子要用點力合實兩殼，否則殼內的肉有空間走位，就未必能夠從中間對半剖開它。

外殼上的便是蟶子肉，而右邊的則是其內臟，烹煮前要去走，因不能食用。（資料圖片／李澤彤攝）

曾看過有中廚說，蒸蟶子蒸3至4分鐘便可，煮超過4分鐘便會太老太韌。不過為安全計，我還是蒸了5分鐘，吃起來不算韌，仍然爽口；若你想參考師傅的建議，也可試著蒸4分鐘看看。

食豉汁粉絲蒸蟶子，蟶子當然是主角，不過作為配角的粉絲也發揮得恰如其分，盡吸豉汁和蟶子的精華，簡直不得了！

豉汁粉絲蒸蟶子食譜

健康小貼士：

每100克蟶子就含7.2克蛋白質，含量頗高。此外，它亦有維他命A、硒和碘，對於甲狀腺功能亢進病人等都有保健功效。不過由於蟶子肉性寒，故脾胃虛寒者或消化不良人士皆不宜食得過量。

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