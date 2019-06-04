【飲食熱話】米線絕配配料網民嚴選10大心水　眾望所歸第1位是...

網上討論區飲食版有熱門帖文「嚴選譚仔最絕配既配料」，「勿演、基肉、畜生…」喜好不盡相同，我們倒數10大受歡迎米線配料，哪些榜上有名成大眾至愛？

雲南米線在香港普受歡迎，米線店更是門庭若市，彈牙米線，自選配料俘虜一眾食客，當中「譚仔話」也成了香港獨特方言︰「勿演、基肉、懶肉、畜生、炸壯…」我們又聽得明才「犀利」！網上討論區飲食版有熱門帖文「嚴選譚仔最絕配既配料」，暫時見到228個留言，約177個食客「叫餸」，各人喜好不盡相同，以店內大概30幾款配料，如果真要數絕配配料組合，隨時引爆900個可能！我們粗略統計並研究大家的落單心水，數出10大受歡迎米線配料，當中一款似乎跑贏一條街！

點撃下圖睇10大受歡迎米線配料及熱量資料，當中有你常叫的配料嗎？

+ 7 + 6 + 5

從網民心水選擇中共列出28款配料，當中有17款皆為肉類及加工肉類食品，例如炸醬、雞肉、墨丸、腩肉和豬潤等，肉類比例佔整體6成。其餘配料有豆製品及蔬菜，舉例竹笙、生菜、木耳、腐皮、豆卜及韭菜等，不計腐皮、豆卜、烤菜及酸菜，鮮蔬菜有6項，佔整體比例約2成，以上所見食客偏愛肉類配料，而忽略有較多膳食纖維、維他命及礦物質的蔬菜配料，營養攝取未見均衡。

到米線店觀察及據以上粗略統計估算，顧客多點肉類配料而忽略蔬菜，營養攝取未見均衡。（資料圖片/李賢華攝）

2018年2月，消委會與食安中心合作，測試10種亞洲風味湯粉麵，100款樣本中高達76款的鈉含量高於世衞建議，即每人每日的鈉攝取限量應少於2,000毫克。鈉含量最高為雲貴川風味的墨丸腩肉麻辣米線（達6,000毫克），超出世衞每日建議攝取限量3倍，譚仔三哥米線及譚仔米線，鈉含量分別達3,900毫克及2,800毫克。

湯底是高鈉的元凶，據消委會建議進食湯粉麵時，盡量不飲湯來減少鈉攝取。（資料圖片/林若勤攝）

米線湯底是高鈉的「幕後黑手」，消委會建議食客吃湯粉麵時，宜減少喝湯份量，降低鈉質攝取。雖然，人體的鈉水平偏高時，多餘的鈉可透過尿液排出，未能排出的鈉會積存體內，漸漸有可能引致高血壓。體內過多鈉積存也會導致體液滯留，易引起身體水腫。據消委會建議，進食湯粉麵時，可留意在點餐時，要求食肆減低食物的鹹度或減少醬汁添加、盡量不飲湯來減少鈉攝取、考慮與他人分享較大份量的湯粉麵、減少添加或酌量添加調味粉和醬汁降低鈉攝取。

參考資料︰

註冊營養師謝詠瑩 Gloria ／消委會—76款亞洲湯粉麵鈉含量超每日攝取上限 減少喝湯助降低攝入量