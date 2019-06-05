【青木瓜沙律食譜】酸辣爽開胃夏天菜　自製素魚露素食者可享

涼拌青木瓜（ส้มตำ）是地道的泰國菜式，味道酸酸辣辣，是超易做的開胃小菜。 主要食材當然是青木瓜，另有紅蘿蔔和花生粒，加個酸辣汁包括辣椒、青檸、魚露花、椰糖、豉油、白醋、芫荽及蒜蓉，整色整水撈撈拌拌便完成。 攝錄、攝影：李偉軒、詹郭敏、尹嘉蔚 剪接：潘諾兒

青木瓜沙律，是泰國瑪哈·扎克里·詩琳通公主殿下酷愛的美食，聞說她在16歲的時候，創作了一首「青木瓜沙律之歌」，用中文演譯歌詞幾句︰「木瓜沙律唔會差，味道超正誇啦啦，易做易明容易講…切切切木瓜，大蒜辣醬加加加，檸檬魚露糖乾蝦，番茄長豆快添加，抬出廚房笑哈哈…」趣味橫生的歌詞簡易講完全部步驟，味道辣酸開胃，最適合在炎炎夏日享用。

青木瓜沙律食譜

青木瓜是木瓜的一個品種，並非木瓜未熟，青木瓜成熟後，黃皮紅心比紅木瓜爽身，因為紅木瓜易爛，煲湯、做菜及涼拌多數選用青木瓜。除了新鮮又靚的青木瓜，拌沙律的汁是青木瓜沙律的精華，當中的魚露（魚豉油），是東南亞常用調味醬，用魚毛及蝦毛發酵提煉而成，味道鹹鮮。但茹素煮不會食用，因此坊間有素魚露可買，素食達人會用香菇、昆布、蒜頭、辣椒、紅糖或椰糖、豉油、青檸、檸檬、醋及水等用攪拌機製作，我們再簡單少少，模仿一個帶魚露既視感的醬汁也可提味，若嫌味道太酸，加適量水分調和。

青木瓜沙律食譜

健康小貼士：

青木瓜富含木瓜酵素、木瓜蛋白酶、胡蘿蔔素等多種營養元素，有助消化、潤滑肌膚及幫助排便修身。

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