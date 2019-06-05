【青木瓜沙律食譜】酸辣爽開胃夏天菜　自製素魚露素食者可享

飲食
撰文：
最後更新日期：

涼拌青木瓜（ส้มตำ）是地道的泰國菜式，味道酸酸辣辣，是超易做的開胃小菜。

主要食材當然是青木瓜，另有紅蘿蔔和花生粒，加個酸辣汁包括辣椒、青檸、魚露花、椰糖、豉油、白醋、芫荽及蒜蓉，整色整水撈撈拌拌便完成。

攝錄、攝影：李偉軒、詹郭敏、尹嘉蔚

剪接：潘諾兒

青木瓜沙律，是泰國瑪哈·扎克里·詩琳通公主殿下酷愛的美食，聞說她在16歲的時候，創作了一首「青木瓜沙律之歌」，用中文演譯歌詞幾句︰「木瓜沙律唔會差，味道超正誇啦啦，易做易明容易講…切切切木瓜，大蒜辣醬加加加，檸檬魚露糖乾蝦，番茄長豆快添加，抬出廚房笑哈哈…」趣味橫生的歌詞簡易講完全部步驟，味道辣酸開胃，最適合在炎炎夏日享用。

青木瓜沙律食譜

青木瓜是木瓜的一個品種，並非木瓜未熟，青木瓜成熟後，黃皮紅心比紅木瓜爽身，因為紅木瓜易爛，煲湯、做菜及涼拌多數選用青木瓜。除了新鮮又靚的青木瓜，拌沙律的汁是青木瓜沙律的精華，當中的魚露（魚豉油），是東南亞常用調味醬，用魚毛及蝦毛發酵提煉而成，味道鹹鮮。但茹素煮不會食用，因此坊間有素魚露可買，素食達人會用香菇、昆布、蒜頭、辣椒、紅糖或椰糖、豉油、青檸、檸檬、醋及水等用攪拌機製作，我們再簡單少少，模仿一個帶魚露既視感的醬汁也可提味，若嫌味道太酸，加適量水分調和。

青木瓜沙律食譜

健康小貼士：

青木瓜富含木瓜酵素、木瓜蛋白酶、胡蘿蔔素等多種營養元素，有助消化、潤滑肌膚及幫助排便修身。

相關食譜：

【冬蔭功炒飯食譜】15分鐘簡易慳錢帶飯　鮮辣酸香健康美味

冬蔭功炒飯食譜

【椰汁西米糕食譜】自製泰式甜品連盒　附泰IconSiam美食市集放送

椰汁西米糕食譜

食譜

青木瓜沙律（拌）
材料

青木瓜1/2個、紅蘿蔔1/2條、車厘茄10粒、黃糖1茶匙、花生（切碎）適量、椰絲（已炒）適量 
素魚露：蒜蓉1-2茶匙、芫荽適量、椰糖1湯匙、豉油1湯匙、白醋2-3湯匙、青檸1-2個
做法 1.拌勻素魚露材料，將青木瓜去皮、去籽刨成木瓜絲。
2.將紅蘿蔔刨絲，車厘茄切開，芫荽切段備用。
3.將青木瓜絲、紅蘿蔔絲拌勻素魚露。
4.加入車厘茄、黃糖花生碎及椰絲拌勻完成。
【涼拌菜食譜合集】四季前菜風味最佳　五味紛陳麻醬花雕甜酸辣
【紫薯食譜】紫薯糕養顏高纖簡單做！無添加大菜、寒天或魚膠
【素食食譜】越式炒金邊粉酸甜開胃　簡單快炒帶飯好煮意
【素食食譜】溫拌杏鮑菇如手撕雞美味　開胃惹味解食慾不振　
【素食食譜】燒汁藜麥飯代米飯　多色蔬菜營養高助健康減肥
【粟米糕食譜】比馬豆糕方便又美味　光滑質嫩愈稠身愈易成型
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。