唔使放雪櫃、保鮮袋！貼上神奇貼紙就可延長芒果、蘋果賞味期限？

食物浪費尤以蔬果為最,馬來西亞一家名為StixFresh的公司成功研發出一款貼紙,將其黏貼於蔬果表面,便可自然延長保質期長達14天。該貼紙是由氯化鈉、蜂蠟及其他天然成分製成、100%無化學成分、符合FDA的GRAS認證,即使食用亦安全無虞。貼紙會在蔬果周圍形成保護層以免其遭受蠅蟲侵害,並延緩蔬果過熟及變質。

目前為止,StixFresh可有效使用於哪些水果?點擊圖片看答案!

StixFresh近期在美國的群眾募資平台IndieGoGo上提案,募得金額在截止日前就已超出預設目標。該公司目前正在比利時的一家工廠進行研發,計劃於今年八月前配送貼紙給他們的早鳥支持者。StixFresh的執行長兼共同創辦人Soliman尚未透露定價,聲稱這取決於他們何時得以量產,不過IndieGoGo的早鳥支持者可以用30美元的價格購得50份貼紙。雖說在面對群眾募資時,我們應當對該產品是否能廣為市場接受持懷疑態度,但StixFresh看來是個非常棒的點子,且生產成本看似相當低廉。此外,該公司尚有待核發專利和一些種子資本(指在技術成果產業化前期就進行投入的資本)支撐著。

馬來西亞一家名為StixFresh的公司成功研發出一款貼紙,將其黏貼於蔬果表面,便可自然延長保質期長達14天。

類似的研發不得不提及Apeel的天然保鮮科技噴霧,亦能有效延長蔬果保質期。但它在使用上有其限制,只適用於牛油果、蘆筍及一些柑橘類水果。而StixFresh的優勢即在於它的廣泛適用性,缺點是這些貼紙使用後將成為垃圾。不過若是可以大幅減少食物浪費,相較之下似乎是個極小的代價。目前全球正面臨著諸多食農議題的挑戰,期盼此類產品及理念得以被推廣,未來能有更多的科技與創新思維來突破與解決。

