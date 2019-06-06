【消滯湯水泡茶合集】紓緩腸胃滯脹不適　消積解膩告別肚凸凸

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吃糭後或大時大節後，肚滿腸肥飽飽滯滯，感到胃脹和腹脹「頂住頂住唔舒服」，以下湯水及泡茶各5款，皆由中醫分享，可紓緩腸胃不適，適合食滯的人士飲用。

【健康湯水食譜】谷麥牙蘋果腰豆湯　健脾生津消滯除腹脹

谷麥牙蘋果腰豆湯食譜，此湯可對應解決吃高纖食物及豆類而引起的滯食，但孕婦及哺乳媽媽忌服，避免回乳。。

【健康湯水食譜】木耳雪耳山楂湯　消滯潤膚告別肚凸凸

木耳雪耳山楂湯食譜，有胃潰瘍、胃酸倒流、脾胃虛弱及沒有患上飲食積滯者要慎服。

【健康湯水】淮山薏米陳皮湯　健脾去油膩食滯最啱！

淮山薏米陳皮湯食譜，此湯適合食滯的人士，平日不需常喝，孕婦及授乳期的婦女則不宜飲用。

【健康湯水食譜】番茄大豆芽豆腐湯瀉火消滯　清熱唔一定飲涼茶！

番茄大豆芽豆腐湯食譜，湯偏寒涼，因此加適量的老薑片及紅棗同煮可降低寒性。因此，脾胃虛寒、腹瀉、痛風或經痛期間要慎服。

【健康湯水食譜】青紅蘿蔔菜乾素湯　消滯通便急救食療

青紅蘿蔔菜乾素湯，湯屬性涼，因此易頭暈、手足冰冷的人士不宜多服。懷孕及三高的人士不宜飲用。

比湯水更快捷的方法可以泡茶，用20分鐘左右便有消滯茶可享，幫助解膩解滯的可使用山楂，它是中醫常用材料，有助健脾益胃，消積化滯，主治腸胃脹滿食滯，尤其針對油膩肉食而引起的積滯。但山楂不宜跟人參等補藥同服，胃酸過多、脾胃虛弱、孕婦，授乳期間婦女及長期病患者均不宜使用。

5款山楂消滯茶，包括山楂麥芽茶、山楂決明消滯茶、玫瑰山楂杞子茶、茉莉山楂茶及山楂羅漢果水，有助消積化滯。繼續往下圖看材料及方法。（圖片︰Sabri Tuzcu@Unsplash）

點擊下列各圖了解5款山楂消滯茶的材料、做法及功效，包括山楂麥芽茶、山楂決明消滯茶、玫瑰山楂杞子茶、茉莉山楂茶及山楂羅漢果水︰

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