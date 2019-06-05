【入廚貼士】木製餐廚具保養清潔6大貼士　自製保護油延長壽命！

不知道有沒有人跟筆者一樣對木製廚具、餐具情有獨鍾，家中大多的餐具都是木製，如筷子、湯勺、湯碗及砧板等等。加上常常在日劇中看到他們的餐桌，從漂亮木紋令人感受到種種的「溫馨感」。不過要保持木製廚具的樣貌是比較困難，因為一處理不當便非常容易發霉，樣貌不討好之餘亦要棄掉。如果你也是「木製餐具控」，不如學習一下以下介紹的小貼士，使你的木製餐具、廚具更耐用之餘，不易發霉！

其實木頭本身含有許多孔隙，會累積水氣、細菌，所以容易發霉，如繼續使用，可能會讓體內存着會致胃病的幽門螺旋桿菌。對比鐵或不鏽鋼，木製餐具更需多一點工夫去清潔、辟味、保護。雖說木製餐具不能用一般餐具的清洗及保養方式對待，但只要用2種家中常備的調味料，就能輕鬆地達到保養效果。

按圖看木製餐廚具的保養及清潔6大要點：

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選擇上漆木製餐廚具更耐用！

生漆不是一種天然漆，是漆樹所分泌出來的汁液，由於具有耐酸鹼及防腐潮等特性，很早就廣泛被運用，作為皇室器物與民生用品的塗料。生漆不屬於油漆，對人體沒有害。那層生漆就好像保護層般，令木製餐廚具更耐用。不過經過洗用都會令保護層脫落，建議甩漆後抹上橄欖油加強保護。