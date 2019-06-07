【補鐵】研究指檸汁加鐵煲水增鐵質改善貧血　鐵鍋煮食以鐵補鐵！

曾有網民在討論區發表，因為女兒不太愛吃肉，開始吃素，身體檢查時被驗出缺鐵，血色素低及貧血，請教要煮甚麼給女兒補鐵？回應中不乏稱素食主義者為素食撚，然而其中一個看來甚有建設性的回應更掀起熱議，同時引起大家對原始方法吸收鐵質的疑問。

之後，網民之間隨即討論此位仁兄的回應「是否玩嘢？」事態發展峰迴路轉，有網民引述新聞及化學常識，反回應用鐵製品及器皿烹調來增加鐵吸收，確實真有其事。

點擊下圖看網民間的熱烈回應︰

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我們再順勢深入查看資料，柬埔寨人用的「鐵魚」，由加拿大科學系畢業生Christopher Charles發明，他在《Tropical Medicine and International Health》發表研究，在煮食時把鐵魚放在煲裏煮十分鐘，鐵魚便會釋放出適量鐵質，為柬埔寨人（干丹省村落）提供鐵營養。一年後，一半以鐵魚煮食的村民，不再受貧血影響。

（圖片︰luckyironfish.com）

全球有近35億人因鐵質攝取量不足而帶來不同的健康問題：貧血、身體虛弱、認知能力缺損、阻礙兒童發育、增加患病風險，甚至死亡。世界衛生組織估計有20億人，佔世界人口的30％以上有貧血，主要是由於缺鐵。柬埔寨近50％的婦女和兒童患有貧血，也主要是由缺鐵引起。

Charles受鐵鍋烹調食物能提升食物中的鐵含量所啟發，發明了鐵魚（魚是柬埔寨文化中運氣的象徵）。鐵魚用天然亞鐵（natural ferrous iron）鑄造，重約177.5克，嘗試為柬埔寨人民提供穩定而安全的鐵質攝取量。

鐵鍋烹調食物能提升食物中的鐵含量？按圖了解更多研究結果︰

Charles的團隊為鐵魚進行測試，他們用乾淨的鋁質鍋及玻璃鍋煲水，以使用及不用鐵魚來作對比，分別煮檸檬水，鹽水和兩個柬埔寨湯（檸檬魚湯、酸甜菠蘿和豬肉湯），四者同以120℃煮20分鐘。



按圖有更多測試結果︰

他們指示受試者使用鐵魚準備湯或日常烹調中，煮沸的湯或水要加入檸檬汁。3個月後，受試者的貧血患病率已降低，12個月後柬埔寨干丹省村有一半人不再有貧血，同時補充以後需更多研究進行更深入評估，看不同狀態下所改變的情況。鐵魚比鐵片（藥丸）實惠廣泛，售價為1.5美元。

按圖是鐵魚的使用建議，其實日本岩手縣自古以來有工藝名產，乃使用南部鐵器做成的鐵雞蛋、多啦A夢、Hello Kitty及Snoopy，它們跟鐵魚的功效一樣，助人體吸收鐵質。有朋友向我展示他購入的「鐵多啦A夢」，平日用來煲水助增加鐵質︰

生產及推廣鐵魚的組織（Lucky Iron Fish）稱，鐵魚的壽命一般較長，甚至無限，比較廉價和可持續，有助改善鐵缺乏症患者的鐵攝入量，並可提供運動員、素食者、純素食者和女性天然的鐵源，除了長期病患者需徵詢醫生意見外，一般人都可使用鐵魚，組織的合作夥伴包括世界宣明會等非營利機構。

另外，我們也諮詢註冊營養師劉子欣（Celia），使用鐵塊煲飲用水有無地方要留心？一般人可以日日飲用嗎？Celia建議患有血鐵沉積症（Hematochromatosis）的病人要避免使用此方法，一般來說，這是貧窮國家缺乏鐵質豐富的食物而建議採用的方法來攝取鐵質。在物質豐富的地區，有豐富鐵質的食物，利用鐵鍋及鐵製器具、鋁鐵罐頭食品來補鐵已十分稀少。

了解更多︰參考香港紅十字會輸血服務中心的「鐵人餐單」、營養師及中醫的補鐵建議。

馬口鐵（鍍錫鐵-是兩面鍍有錫的鐵皮）罐裝食品，大都在內部塗漆以提高容器的耐蝕性，這些罐裝在貯存時會有少量的鐵溶出，以二價鐵（血紅素鐵）形態密封於罐頭食物內可被人體吸收。日本的「非常用」災難或戰鬥糧食應急品（缶飯），以馬口鐵裝罐樣式一直沿用到1980年代，在豐富的食用纖維、維他命E、肉類的蛋白質及礦物質外，也可從包裝罐提供鐵質。「貓星人的罐罐」可能是救急保營養的智慧。（網上圖片/台灣罐頭食品工業同業公會馬口鐵罐資料）

參考資料︰



BBC News／Lucky Iron Fish／U.S. National Libraryof Medicine ClinicalTrials／Tropical Medicine and International Health／日本自衛隊---戰鬥糧食