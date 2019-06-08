【入廚貼士】洗米水入廚烹調8大妙用　去油辟腥醃菜做湯底...

米飯是每個家庭其中一個日常主糧，煲飯前都一定會將白米過幾次水，去除表面雜質。不少人此刻便會把洗米水倒掉，其實洗米水是家居好幫手而且用途多多！料理、去污、除臭都一一可以解決，下次洗米時不妨把洗米水留下，不用浪費之餘，亦可感受其神奇威力。

用洗米水前先要了解一下其成分，根據台灣餐飲教育博士沈松茂指淘米時，米粒表層的水溶性蛋白質、無機鹽、維生素B群等成分會隨着水而溶出。所以，洗米水是一種富含維生素、礦物質、澱粉質的水溶液。眾所周知，以洗米水種花草有助促進植物開花結果。不過除了種花，還有什麼神奇用途可以幫助我們生活？

除廚房用品及碗碟油污、腥臭、鏽斑

(1) 碗碟去油污

如果你比較抗拒用洗潔精去油污的話，不妨考慮用洗米水清潔非常油膩的碗碟。因為洗米水的主要成分是澱粉，澱粉是有助去除油污，之後再用清水一沖，油污便能輕鬆洗淨。

因洗米水主要成分是澱粉，澱粉有助去除油污。（視覺中國）

(2) 砧板除腥臭

砧板經常用於切生肉、處理魚類，容易留下腥臭昧。每次用完後，可用洗米水沖洗砧板，或是將砧板放在洗米水中浸泡10分鐘辟腥。

洗米水可以除砧板的腥臭味。（資料圖片）

如果想效果更好，可以浸泡後灑點鹽在上面擦洗，最後用熱水沖乾凈。鹽和砧板磨擦的過程有助去漬去潺。

鹽有助砧板去漬去潺。（資料圖片）

(3) 廚房用品除鏽迹

菜刀、鍋鏟等廚房用品用久了可能會生鏽起皮層 ，棄掉好像非常浪費。不過只要將有鏽斑的廚房用品放在洗米水中浸泡2小時左右，再用百潔布輕刷，再用清水沖淨便可去除鏽迹。

洗米水有助去除廚房用品鏽迹，不過雖於洗米水中浸泡2小時左右。如果鏽迹太多，便要增加浸泡時間到4小時及重複以上步驟數次。（資料圖片）

烹調加入洗米水，為食材提升口感、去除澀味

洗米水的pH值（酸鹼值）屬於中性偏酸，適合用來浸發昆布乾、筍乾等乾貨及醃漬食物。

按圖看洗米水４種「提升食材口感」的方法！

(8) 製作湯底

由於洗米水帶有澱粉的特質，用洗米水製作的湯會帶微微米香，而且澱粉能增加湯的稠度，好像天然「勾芡」一樣。例如韓國人會用洗米水去製作大醬湯，令湯的味道更濃郁。

建議用第二或第三趟的洗米水，則較為清澈及乾淨。（IG@shanskitchen）

洗米水應該如何存放？

洗米水中有澱粉成分，因此也屬於容易腐敗的東西，所以存放最好不要超過2天。有需要的話可以倒進空瓶，再放置雪櫃中儲存待用。不過如非必要，建議洗米水應即日使用，不要刻意保存。

洗米水屬於容易腐敗的東西，存放時不要超過2天。建議洗米水最好即日使用。（資料圖片）

另外，如洗米水是用於煮食用途，建議使用第二次或第三次的洗米水。因為第一次的洗米水有可能摻雜了在米中的雜質。如用作煮食有可能造成身體不適。