【減肥】奇異果加水黃金時間進食可速瘦？營養師解謎建議更好方法

飲用奇異果加水真有黃金時間？ 日本瘦身專家稱，晚上12點前、晚飯後到睡前一小時吃1個奇異果加1杯水有效瘦身。 我們諮詢營養師拆解原因，並建議更有利健康的方法。

日本已經流行的「奇異果瘦身法」，有說如果吃錯了時間，效果會大打折扣。日本瘦身專家和田清香表示奇異果可以活化腸胃蠕動，晚上約12點是腸胃消化的黃金時間，在晚飯後到睡前一小時吃1個奇異果加1杯水，可以發揮神奇的瘦身效果，加速蛋白質消化，奇異果的不溶性膳食纖維可於大腸中吸收水分並膨脹，增加糞便分量，促進腸蠕動及排便，還提醒水能活化奇異果的酵素，務必要一起食用。

日本瘦身專家和田清香表示晚上約12點是腸胃消化的黃金時間，在晚飯後到睡前一小時吃1個奇異果加1杯水加速瘦。真的有需要跟嗎？（圖片︰Rawpixel@Pixabay）

究竟「晚上12點前、晚飯後到睡前一小時吃1個奇異果加1杯水」真能發揮魔法瘦、瘦、瘦？

就此，我們諮詢營養師王敏寧（Mandy），先拆解晚間1個奇異果+1杯水是否有助瘦身？Mandy解釋這要視乎每天攝取食物的熱量才能夠預測，舉例如果某人一天只吃小量食物，而將進食分量集中在夜晚進行，這時候又只以一個奇異果及一杯水飽腹，不吃其他垃圾食物，的確可省回不少熱量吸收！但進食一個奇異果及一杯水的時間是否一定要集中在飯後及晚上12點前進行來加強腸蠕動助消化或飽肚呢？



按圖有解說︰

奇異果本身有奇異果蛋白酶，是一種酵素可促進消化。不過促進消化不等於減少了食物本身熱量之攝取。舉例一條香蕉有100卡路里，你吃進肚裏便有100千卡，消化得快及慢並不會影響已吸收的熱量。水果酵素可以有助消化，令消化過程順暢減少不適感，但對於瘦身沒有特別強大的作用。

何時進食奇異果（或水果）才好呢？按圖有營養師Mandy建議的更佳時間︰

至於運動後，身體能量有一定損耗，所以吸收食物營養的速度會加快。此時以攝取蛋白質較好，可以彌補肌肉量流失，但如果運動量比較大的話，之後可以攝取一些糖分較高的食物，例如水果及朱古力等補充身體熱量。

參考資料：夜1個のキウイで太りにくい体づくりが!?