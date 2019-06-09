【菠蘿營養】促進消化免肚滯　菠蘿4大健康好處但4類人慎吃！

水果攤散發水果的香氣，濃郁的菠蘿香最是吸引！菠蘿又好，鳳梨又好，它們的營養及對功效不相伯仲。

菠蘿不是鳳梨嗎？「鳳梨」和「菠蘿」同屬鳳梨科，產地及氣候環境的差異使它們在外觀及風味等方面有些區別。菠蘿及鳳梨頂的是種子非葉，菠蘿的種子邊緣有鋸齒；鳳梨的邊緣平滑。菠蘿凹槽為橙紅色；鳳梨凹槽呈深綠色。菠蘿的「內刺」較深，削皮後多數要再用刀劃深溝挑走內刺；而鳳梨被削掉外皮後，沒有「內刺」，可以立刻食用。菠蘿不只美味可口，入饌容易，它的營養價值也高，每165克（約1杯）菠蘿有82千卡，不含脂肪及膽固醇，鈉含量低但有果糖，每杯含16克糖分。

（左）菠蘿、（右）鳳梨，兩者同屬鳳梨科，但在外觀形態上有別。（VCG）

按圖有菠蘿的4大健康好處︰

+ 3 + 2

菠蘿主要有豐富的維他命C及錳質，菠蘿蛋白酶能分解堅韌的肉類（牛、豬、雞）蛋白質為人熟悉，而中醫認為菠蘿有清熱解渴、消食止瀉等功效。（圖片︰Julien Pianetti@Unsplash）

李時珍在《本草綱目》中記載︰「菠蘿能補脾胃，固元氣…狀精神，益氣…利頭目，開心益志。」中醫認為菠蘿性味甘，微酸，平，有清熱解渴，消食止瀉，消腫祛濕的功效。一般建議將菠蘿先切片後，再用鹽水泡浸後食用，消除菠蘿蛋白酶的致敏成分。

按圖多了解4類人不宜多吃菠蘿︰

參考資料︰

Healthline／Medical News Today／Live Science／Livestrong／中醫中藥網