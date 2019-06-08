【健康湯水食譜】谷麥芽蓮藕豬𦟌湯消滯健脾　緩和節日後消化不良

端午節剛過，大家今年又吃了幾多隻糭？昨天我吃了一隻好大的裹蒸糭，是平時那些糭的1.5倍甚至2倍，而且更有兩隻鹹蛋黃，同事見到都「嘩」一聲，基本上沒可能一餐吃得完，糭始終是糯米製成，平日單是一隻已吃到肚頂頂。相信大家在端午過後都食到飽飽滯滯，不妨煲一個谷麥芽蓮藕豬𦟌湯來消滯。 攝影：鄧穎琪

本身對谷芽、麥芽並不熟悉，母親說小時候曾用它沖開奶茶，詢問一下中醫師，這兩種材料更有消滯之效，於是就用來煲湯。去藥材舖買，它嫌我買得少，將谷芽、麥芽、白茅根通通放在一起，我幾乎完全看不出谷芽與麥芽有何分別。註冊中醫師邱穎琳說，谷芽一粒粒，而麥芽則帶鬚。不過她就特別提到，煲湯時先煲其他材料，中途才加谷芽麥芽，因為這兩種中藥很容易煲爛，不宜滾得過久。

谷芽、麥芽賣相差不多，放在同一隻碟上，根本分不清兩者。

受「非洲豬瘟」影響，煲這個湯的日子街市仍然未有新鮮豬肉供應，惟有買急凍豬𦟌，忽然渴市的豬𦟌竟貴了十幾廿蚊，足足賣$68/斤。不過前日（6月6日）新鮮豬已恢復供應，大家不必像我一樣捱貴豬了。

谷麥芽蓮藕豬𦟌湯食譜

整個湯有健脾和胃，行氣消食功效，特別適合食滯人士。 註冊中醫師邱穎琳

按圖了解此湯的食材療效、注意事項及食用建議：

+ 3 + 2

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谷麥牙蘋果腰豆湯食譜，此湯可對應解決吃高纖食物及豆類而引起的滯食，但孕婦及哺乳媽媽忌服，避免回乳。。