【健康飲食】超加工10大食品！研究指日吃4份增死亡風險62%！

常常都會聽到加工食品，那麼超加工食品你又聽過嗎？超加工食品比加工食品更不健康，而且西班牙有學者研究指出，人類進食過多「超加工食物」，會增加早死的風險！不過「超加工食物」隨手可得，若不能完全戒絕，那該如何進食才較健康？

西班牙學者研究：每日吃4份「超加工食品」，死亡風險增62%

西班牙納瓦拉大學的預防醫學和公共衛生教授Maira Bes-Rastrollo的研究發現，每日進食多於4份過度加工食品，早死風險增62%；每進食多一份早死風險增18%。研究主要是基於近2萬名20至91歲人士於15年間的飲食習慣，再結合其生活習慣等分析數據。

西班牙學者研究每日吃4份「超加工食品」，死亡風險增62%（資料圖片）

同期巴黎大學也有類似的研究，在5年內追蹤10.5萬成年人的飲食習慣，再結合其生活習慣等資料分析，也發現每消耗多12%的超加工食品，就會有10%的機會增加患上心血管疾病的風險。

巴黎大學研究指出每消耗多12%的超加工食品，就會有10%的機會增加患上心血管疾病的風險。（Gettyimages）

什麼是加工食物及「超加工食品」？

加工食物是指加入油、糖、鹽等材料，加上醃製、發酵等程序，延長食用日期；「超加工食品」是指預製即食或須加熱食用的食品，加入油、鹽、糖、乳糖、麩質、香料、色素、穩定劑和抗氧化劑等添加劑。

「超加工食品」比加工食品更多了香料、色素、穩定劑等添加劑。（視覺中國）

了解過「超加工食品」的概念後，便要知道那些食物是屬於此類別。原來平常我們在早餐時，可能已經吸入了3－4份！

按圖看10大「超加工食品」：

+ 6 + 5 + 4

根據紐約大學史坦哈德教育學院營養學教授Lisa R. Young指，進食「超加工食品」只會吸收到有限的營養價值，如冷凍雞塊上的蛋白質，不過同時也吃進更多鈉糖和反式脂肪，以及大量的熱量。

「超加工食品」隨手可得而且煮法非常方便，要都市人完全戒掉是非常困難，不如參考美國CNN的營養師Lisa Drayer建議，令到進食時可以較健康。

按圖看5大進食建議：

資料參考：CNN

若然你有興趣自己製作健康全穀物食物，不如參考以下食譜，做法簡易而且健康美味。

【燕麥棒食譜】免焗爐堅果小食 行山露營野餐好拍檔！

燕麥棒食譜

【素食食譜】燒汁藜麥飯代米飯 多色蔬菜營養高助健康減肥