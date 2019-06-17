【減肥】助降血壓膽固醇兼毋須戒口！DASH被美專家選為最佳飲食法

市面上的減肥飲食法琳瑯滿目，又有牛油果減肥法、生酮飲食法等，到底在芸芸眾多的飲食法當中那哪一種最值得信賴和有效呢？

甚麼是DASH飲食法？

DASH飲食法（得舒飲食法）的全稱為Dietary Approaches to Stop Hypertension，意思即是停止高血壓的飲食法，由美國國家衛生研究院國家心肺及血液研究中心（NHLBI）於1997年研發。飲食法本身的目標雖然只是要控制高血壓，但其實它對減肥、降低血糖及膽固醇或增進整體健康都有幫助。這款飲食法連續八年於40款飲食法中脫穎而出，經過20多名的專家評審後被美國新聞與世界報道（U.S. News and World Report）獲選為最佳飲食法的第一位。

DASH飲食法的要點：

和其他飲食法不同，DASH飲食法對於飲食的要求有較少的限制，不會限定對象只能吃某種食物，因此比其他飲食法例如生酮飲食法更容易持續進行，這亦是一眾專家推薦DASH飲食法的原因。

按圖看「DASH飲食法」11個必看貼士：

1. 經常選擇全天然、未經精煉、有機的食物，如果許可的話最好亦要購買本地養殖的食物。(網上圖片)

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經過24星期使用DASH飲食法之後，比起使用其他飲食法的使用者，DASH 飲食法的使用者可多減3磅及腰圍少半吋。另外，除了減肥以外，DASH飲食法亦有助減低患上心臟病、癌症等風險。

資料來源：Global Healing Center