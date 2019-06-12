【健康飲食】食白米還是糙米好？研究顯示常吃米飯有助避免癡肥！

「唉，我食啖飯都會肥呀，我都係唔食飯算喇。」原來吃飯並不一定會肥！一個覆蓋136個國家的研究，總結出每人每日平均吃更多米的國家的癡肥率較低，從而得出了吃米有助防止癡肥的結論。

根據研究顯示，平均每人每日吃至少150克米的國家其癡肥率比其他吃較少的國家為低。按他們所得數據估計，只要每日吃多50克（約1/4杯）的米（約半碗飯），全球的癡肥率便可以下降1%，即是癡肥的人數會由6億5千萬人減至6億4千萬人。

結果發現以米為主食的國家，癡肥率都較低，所以日式和中式的飲食習慣可能有助預防癡肥。 首席研究員Prof. Tomoko Imai

至於為何以米為主食可以預防癡肥？研究人員估計，由於米飯中的纖維、營養可以增加飽肚感，因而避免過度進食的情況。其實，米含有豐富的維他命、礦物質及膳食纖維，有助預防慢性疾病、減少代謝疾病及癌症等的發生。不過，大家可能心中都有一個疑問，就是到底吃甚麼米最好呢？以下就兩種常見的白米和糙米作分析。

根據美國食品藥物管理局（U.S. Food & Drug Administration）的數據顯示，糙米經過烹調之後，營養會比白米豐富。當中的維他命、礦物質成分都較高。這是因為糙米和白米本應一樣，但白米會經過碾米的過程，令營養素逐漸減少，所以白米一般只會留下醣類及少許蛋白質，不過白米的鐵質、葉酸成分亦是較高。

不過雖然如此，這亦不代表白米一定比糙米更好，這須因應個人情況及體質而定，按圖看不適合吃糙米的人：