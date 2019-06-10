【素食食譜】酸辣剪刀麵酸辣開胃　1把剪刀簡單快捷自製彈牙麵條

酸辣剪刀麵，家常就可以做到，快快手的話甚至10分鐘便可以吃了。 攝錄：楊帆、詹郭敏 攝影：尹嘉蔚 剪接：呂志豪

彈牙酸辣的剪刀麵，此麵條在香港人生活中不常見，剪刀麵源於山西，是當地的傳統特色小吃，原來它已有很長久的歷史，據聞於隋朝末期已經出現。用一把剪刀「剪啊剪」，幾分鐘內就煎出一鍋呈魚形的麵條，故此這做法又叫「剪魚子」。

酸辣剪刀麵

對於不懂拉麵的人，剪麵是最簡單快捷的方法。山西人吃剪刀麵，還會配其他一小碟、一小碟的配菜，譬如豆芽和甘筍絲，另外醬料也是隨喜加配，基調是酸辣開胃，適合夏日的天氣享用。

酸辣剪刀麵食譜

健康小貼士：

麵粉是烹調常用食材，含醣類、蛋白質、脂肪及維他命等，高筋麵粉的蛋白質含量約在12.5至13之間，高筋麵粉的蛋白質含量愈多，麵粉的彈性、長度與精細度較佳，製成的食品口感韌度較強。

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