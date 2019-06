【入廚貼士】錫紙正確用法你知道嗎？10招妙用變身廚房法寶

錫紙有光面及啞面之分目的何在?如何分正反面?哪一面該接觸食物? 在烹調及廚房中使用錫紙的10個訣竅,有趣實用,不妨參考。

錫紙,其實是鋁箔(Aluminum Foil),由鋁及其他金屬製成經輾壓機壓成的合金薄片,它幾乎是廚房及BBQ時的必備用品。一面是光面;一面是啞面,如何分正反面?哪一面該接觸食物?有解釋說用錫紙包裹或覆蓋食物時,光面應該朝下,朝向食物,啞面在外面,因為光面的光澤具反光性,比暗淡的一面可反射更多的輻射熱。是真的嗎?

到現在仍然分不清該用錫紙哪一面朝向食物嗎?請去圖了解。(圖片︰RitaE@Pixabay)

下列5圖解構錫紙正確用法及可能引起的危險︰

用錫紙包裹食材、墊於食物底部放入焗爐烹調也是普遍已知的使用方法,其他有趣及有用的方式,隨時令一張錫紙成為烹調、延長食材保鮮期及清潔的法寶!

點擊下圖參考10個錫紙的妙招,第5個令人蠢蠢欲試︰

