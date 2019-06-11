【入廚貼士】錫紙正確用法你知道嗎？10招妙用變身廚房法寶

錫紙有光面及啞面之分目的何在？如何分正反面？哪一面該接觸食物？ 在烹調及廚房中使用錫紙的10個訣竅，有趣實用，不妨參考。

錫紙，其實是鋁箔（Aluminum Foil），由鋁及其他金屬製成經輾壓機壓成的合金薄片，它幾乎是廚房及BBQ時的必備用品。一面是光面；一面是啞面，如何分正反面？哪一面該接觸食物？有解釋說用錫紙包裹或覆蓋食物時，光面應該朝下，朝向食物，啞面在外面，因為光面的光澤具反光性，比暗淡的一面可反射更多的輻射熱。是真的嗎？

到現在仍然分不清該用錫紙哪一面朝向食物嗎？請去圖了解。（圖片︰RitaE@Pixabay）

下列5圖解構錫紙正確用法及可能引起的危險︰

用錫紙包裹食材、墊於食物底部放入焗爐烹調也是普遍已知的使用方法，其他有趣及有用的方式，隨時令一張錫紙成為烹調、延長食材保鮮期及清潔的法寶！

點擊下圖參考10個錫紙的妙招，第5個令人蠢蠢欲試︰

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參考資料︰

Culinary Lore／台灣愛料理／5-Minute Crafts-22 BEST ALUMINUM FOIL HACKS／Crafty Panda -27 Foil Life Hacks and DIY Ideas You Must Know／「錫紙」燒烤是否安全 - 消費者委員會