【大埔美食廟會】歎美食芝士雞翼雞泡魚乾…免費睇大戲連玩10日

端午節剛過，一隻二隻的糭子還未完全消化，另一個大玩大吃的節日──賀大皇爺誕美食廟會又展開了！每年農曆五月初八的大皇爺誕，對你來說或有點陌生，但對於大埔的鶴佬人來說卻是個大誕，尤以大埔元洲仔最熱鬧，有大戲，有美食，有表演，有遊戲，齊齊玩足10天！

為恭賀大皇爺誕，大埔正一連10日舉行美食廟會。(相片提供：文化動力)

大埔美食廟會一連10天的節目，其實已於上周末開始，錯過了也不要緊，因為至下周一才完結，6月17日之前晚晚仍可與家人朋友過來掃街歎美食，邊食邊睇大戲欣賞民間工藝，玩至午夜12時，或可消消一天工作的勞累，紓緩一下日間緊張的情緒。

由大埔元洲仔大皇爺演戲委員會主辦、強製作協辦的廟會，已有幾十年歷史，主要是恭賀大皇爺誕，為了年輕人可以承傳漁民的傳統特色文化，遂加入吃喝玩樂的元素。10天之中，首5天有傳統的廣東粵劇表演，後5天則有海陸豐白字戲，全是免費人場欣賞，吸引不少公公婆婆和粉絲前來，睇得投入。

舉行廟會的首5天有傳統的廣東粵劇表演，後5天則有海陸豐白字戲，免費人場。（相片提供：文化動力）

即使平日，旁晚時分仍有不少人前來欣賞大戲，太陽都下山了，沒那麼暑熱。（相片提供：文化動力）

30個攤位中，有熟食、熱食、凍食、零食……有特色的煎餅果子、燒芝士雞翼餃子、韓式三文治、瑞士熱溶芝士薯角，連鮑魚、凍蟹、蟹粉竹笙翅也有，而且不算貴，大隻鮑魚$25，細的$15，凍蟹$80起，有蟹粉、蟹肉、魚翅頭、野生竹笙、無激素雞肉和仿真翅的蟹粉竹笙翅也只賣$55。

按圖看廟會有什麼「美食」：

煎餅果子$40份，100/3款。（相片提供：文化動力）

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戶外活動，陽光猛烈下，流汗多，別忘補充水分啊。廟會內消暑的飲品各適其適，除了每次美食市集必備的手工啤，還有即製的石榴汁，可消脂減肥的洛神花汁、改善宿便的蜜糖蘆薈汁，兩者材料更是元朗種植，份外有親切感。不過，論搶鏡，還是不及由泰國天然蝶豆花製成的「藍極光系列」飲品，一杯彩虹三色藍極光，紅黃藍三色幻變最啱打卡。

按圖看廟會有什麼「飲品」：

台灣手工啤酒，絕對可以為你消暑清熱，還有很多口味供選擇。（相片提供：文化動力）

+ 5 + 4 + 3

恭賀大皇爺誕的美食廟會，是漁民的傳統大節日和特色文化，攤檔之中當然少不了一些民間傳統工藝！

按圖看有什麼民間手工藝及其他攤檔：

民間手藝，麵粉公仔。（相片提供：文化動力）

2019大埔美食廟會（恭賀大皇爺誕）

日期：6月8日至17日全期10天

時間：上午12時至晚上12時

地址：大埔汀角路風水天后風水廣場