【大草地野餐】勿靠蒸餾水補充電解質　飲食宜忌實用指南！

天氣雖酷熱，陰晴也不定，大家總有想去大草地野餐的時候。 1.穿白色衣服比較通爽。2.日曬時做好防曬及帶小風扇差足電。3.下雨天敬備有帽雨衣或長傘。4.「補水補糧」要充足，長時間在戶外一定要喝夠水、吃夠飽，慎防體力消耗太大。 以下提供野餐補水及食物需知，完成後平安回家！

大家喝慣、見慣樽裝蒸餾水，一式一樣新意少，補充身體水分，解解渴暫時「止咳」，若想藉蒸餾水來補充因排汗而流失的礦物質及電解質，有如緣木求魚，它不能滿足你的需要。由於蒸餾水在淨化的過程中，連帶所有電解質及礦物質全被去掉，有人提出蒸餾水缺乏鈉，因此身體不會因鈉過量而引起水腫，但不能忽略是蒸餾水缺乏鈉，同時也缺乏其他礦物質。

蒸餾水缺乏礦物質，無助補充電解質及礦物質需要。（VCG）

據世界衛生組織的報告，蒸餾水的礦物質例如鈉、鉀、鈣、鎂、鋅及磷等根本不足。戶外運動量大、體力消耗多、排汗又多，避免飲用蒸餾水，無助電解質及礦物質需要。

點擊下圖了解運動後適合及不適合「補充電解質及礦物質」的飲料︰

+ 3 + 2

至於野餐食物也要留神，避免食物感染細菌易生病，據衛生防護中心資料，食物受大腸桿菌污染，誤吃的話會引起腹痛和腹瀉，甚至出血性腹瀉、發燒和嘔吐也有機會出現。

外出野餐不想生病，可按圖睇睇適合及不適合的野餐食物︰

+ 6 + 5 + 4

「野餐未必啱？」又碰上想去的餐廳休息了，可能你「心情麻麻」都需要休息一下，爽手煮一兩道食物簡單地醫醫肚，以下提供數個方便快速的15或30分鐘食譜，隨你喜好自決、自煮︰

【素食食譜】咖喱野菜飯帶飯不走樣 30分鐘簡單高營養注滿正能量

咖喱野菜飯食譜

【冬蔭功炒飯食譜】15分鐘簡易慳錢帶飯 鮮辣酸香健康美味

冬蔭功炒飯食譜

參考資料︰

Medicalnewstoday、《Health Risks From Drinking Demineralized Water》世界衛生組織、衛生防護中心、讀者文摘