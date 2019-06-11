【三文魚食譜】切洋葱不流淚有秘訣！三文魚乳酪沙律清爽易整

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夏天胃口一般，最適合就是食沙律解暑。凱撒沙律、牛油果沙律、大蝦沙律……大家都食過，如果食這些沙律食到悶，可以試做一道三文魚乳酪沙律，全部材料都是現成，只需順次序拌勻就好，吃起來十分清爽！

攝影、攝錄：李賢華、岑卓熹

剪接：陳詩敏

三文魚乳酪沙律非常簡單，所有材料都可以即食，無需烹煮。乳酪醬加蘋果只為讓口感更豐富，不加水果都可以。整個過程中最棘手是切洋葱，因為會流眼淚，筆者以前都試過，但其實將洋葱浸在冰水中已不再催淚，原理是洋葱含有一種硫化物酵素，但它只適合在室溫下生存，溫度太高或太低的情況下就會遭到分解，因此，除了浸冰水外，也可將洋葱先放在微波爐稍稍加熱，建議要先切去洋葱根部，因為刺激物質都集中在底部球莖位置。

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三文魚乳酪沙律食譜

健康小貼士：

乳酪中含有乳酸，可以在腸道裡產生抗菌物質，保健腸胃。此外，乳酪亦含有維他命、葉酸與磷酸，鈣質也尤其豐富。不過坊間許多乳酪都添加了大量糖分，增加熱量，因此要慎選及比較不同品牌的糖分。

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食譜 三文魚乳酪沙律（拌） 
材料 煙三文魚100克、洋葱半個、生菜半個、蘋果1個、原味乳酪2杯
做法 1.生菜洗淨；洋葱切絲、浸冰水10-15分鐘後盛起及瀝乾水分。
2.蘋果切粒，跟乳酪拌勻，備用。
3.煙三文魚鋪平，放上洋葱後向內捲。
4.生菜及煙三文魚卷放在碟上，沾上或淋上蘋果乳酪醬食用。
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