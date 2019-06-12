【素食健康】39歲女為健康放棄茹素　中醫建議寒熱平衡7大要點！

素食有不同光譜，其中之一為純素（Vegan），從中醫角度看純素是否「生冷」？體質虛弱的人是否不可碰？ 請教註冊中醫師陳俊傑，他同時也是素食主義者，向他深入了解如何均衡有序地吃純素。

純素飲食中有「生機素食主義」（Raw Food Diet／Raw veganism），簡稱「食生、食Raw、裸食主義」，早年當素食風氣抬頭，生機飲食也掀起浪潮，它以素食為基調，強調進食最貼近自然原形的食物，用不高於約攝氏47度以上的方法處理食物，令食物保留最多的營養及酵素，助人體吸收更完整的食物營養。Raw Food在外國蔚然成風，瀏覽IG時，不難發現外國素食Foodie經常上載有食用花點綴，顏色斑爛絢麗的Raw Food食物。

Raw Food在外國蔚然成風，IG上常發現素食Foodie上載顏色斑爛絢麗的Raw Food食物。（vanelja IG）

芬蘭曾有位素食網紅米科寧（Virpi Mikkonen），她的IG追隨者有16K之多，她茹素15年，更準確來說，她不只茹素，當中還奉行5無原則︰「無麩質、無穀類、無奶類、無肉類和無精製糖」，以「食生」為主，多是冰冷的食物，包括沙律、果汁、冰沙及果昔，舉例早餐用芹菜、青瓜、茴香和西芹打成冷榨汁；午餐是菠菜、西洋菜、青瓜、茴香和鷹嘴豆沙律，撒上少量葵花籽、南瓜和芝麻，這樣的飲食習慣實行了超過6個月。她曾推出過4本個人著作，並在個人IG上分享不含蛋奶的蛋糕、雪糕、煎薄餅及果昔等冰涼食物，賣相優雅精美，為「食生」及純素者提議替代品，加上外國媒體吹捧，令她的名氣於網絡上甚是高企。

Virpi Mikkonen不只茹素，當中還奉行5無原則︰「無麩質、無穀類、無奶類、無肉類和無精製糖」，以「食生」為主。（vanelja IG）

Virpi吃得如此「乾淨」並進行「5無原則」，終令她出現健康問題，臉頰出疹、長期感冒、情緒低落、指甲變軟、後來更停經，從驗血顯示，她的卵泡刺激素（FSH）水平飆升至更年期女性的水平，並出現潮熱等症狀，當時Virpi只有37歲。Virpi一直認為自己健康又有運動，不明白為何出現這些症狀。她向中醫求問，中醫診斷出她因為「陰虛」，導致身體又虛又冷，建議她應該停止吃大量的生冷食物，改變她的飲食支柱。據英國《每日郵報》引述Virpi的話︰「中醫說食物都需煮熟、變暖及「接地氣」（據中醫理論，健康取決於身體的陰陽平衡），並建議我每天開始吃動物產品。」當時Virpi非常震驚，但最後選擇放棄純素，身體逐漸恢復正常，自言睡眠和精神大有改善。

她稱純素使她出現健康問題，遂向中醫求診，中醫診斷出她因為「陰虛」，建議她應該停止吃大量的生冷食物。（vanelja IG）

Virpi解釋，純素不符合她的健康需要，不止是食物問題，更是因為她工作及生活壓力太大，兩年製作四本書，覺得自己被「Burn-out」，她續說有些人需要動物產品來維持健康，任何一種飲食習慣非人人適合，並舉例如果住在長期寒冷的北歐就不能『食生』，因為身體需要溫暖的食物。」

與以往大相逕庭，Virpi承認素食主義對動物和地球有益，無肉烹飪的興起是重要的發展，但純素者也有不良的飲食習慣，市場逐漸生產大量的純素「垃圾食品」，比如Pizza、漢堡包及香腸等，呼籲特別是年輕人，別被純素風潮淹沒，未詳細了解便「跟風」。Virpi在等待合適的時間向追隨者表露心跡，強調非害怕收到憤怒的信息，她承認：「純素者可以自行判斷，而我個人的身體因為純素而被打垮了。」

Virpi解釋工作及生活壓力太大，不止食物問題打垮健康。（vanelja IG）

「純素」一詞是不吃肉類、海鮮之外，也不進食蛋類及乳製品（芝士、牛奶等），甚至有聲音說要戒吃五辛（蔥、蒜、韭、蕎及興渠）才合乎純素定義，外國人鮮有五辛概念，但純素中的「食生」為人所共知。從Virpi簡單以「純素」來概括，卻未落墨於自己同時奉行「食生及5無原則」而令她的健康出現問題，此舉不免引起外間對純素飲食的質疑，也對進食熱食，全面攝取蔬果、豆類及五穀等營養的純素者均「無營養」的偏見。

素食者須從各類素食物中獲取均衡的營養，留心寒熱平衡，素食譜及湯譜可參考以下連結︰

【慳錢食譜．素食篇】易買易做簡單煮 小菜前菜湯水糖水甜品齊備

【素湯水食譜合集】祛濕清熱健脾6大療效養生湯 無肉一樣鮮甜！

純素不一定是生冷食物，此觀念需要清晰，熱食、寒熱食材配搭、多方面了解純素知識作全面認知。（尹嘉蔚攝@Joie Plant-based Bistro）

的確每種飲食習慣非人人適宜，不過更深入認知何謂「均衡的純素飲食」對增進知識也有莫大裨益。請教了註冊中醫師陳俊傑，傑醫師分享有些素食者求診，表示吃素後身體有不良反應，深入診症後，發現他們的素食基礎多建立於寒涼及傷胃的食物，所選擇的款式未夠全面及有偏食傾向。傑醫師提議不論是吃素或非吃素也好，前提是要建立正確的飲食方法，當中因應不同人不同體質而有別，純素者宜對純素食物選項、香料使用、寒熱平衡等作全面認知，求問不同媒介多作功課，諮詢家庭醫生及中醫師，不宜人云亦云。

如何有效做到「陰陽調和」不損健康，請按圖了解傑醫師建議的7大重點︰

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參考資料︰英國《每日郵報》