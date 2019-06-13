【食物安全】竹筍未煮熟食咗中毒？教你挑選秘訣拆解苦味毒性來源

日前有名台灣網友在PTT笨版分享自己的大學蠢事提到，大學時期曾用小電鍋烹煮竹筍，但因心急沒有確定煮熟了便開始食用，而出現呼吸不順甚至「差點就把自己毒死」的症狀！但這起「竹筍殺人未遂事件」究竟誰才是真兇呢？讓我們繼續看下去！

陽光下顯露的真兇！帶來苦味和毒性成分的都是它！

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選擇「未出青」竹筍並加熱完全 無須過度驚慌

然而竹筍中雖可能帶有「紫杉氰醣苷」這樣的天然毒性成分，但其實在挑選竹筍時盡量選擇筍尖未出青的竹筍，除了可以避免竹筍的苦味外，也可以盡量減少竹筍中天然毒性成分「紫杉氰醣苷」的接觸可能。此外，在食用前充分加熱烹調，也可以充分破壞這樣的毒性成分，故民眾在食用時也無需過度擔心驚慌！

不只竹筍「樹薯」未經加工完全也可能造成危害

除了竹筍之外，其實市面上常見用以加工製成珍珠的樹薯粉原料「樹薯」，也同樣含有類似的含氰配醣體。過去在2005年菲律賓中部也曾發生過學童食用了未加工烹調完全的炸樹薯球，而造成27名學童喪生的事件！

但其實在許多可食用的植物中這樣的天然毒素成份其實與竹筍一樣，仍是可以透過加工手段達到去除的效果，而現今的樹薯粉產品在經過進水、脫汁、壓榨、加熱與乾燥等加工步驟後，其毒性成分也早已被破壞殆盡！

而這些天然毒素其實很多是植物生長時，自我防禦的方式之一，但這些食材在多年的食用經驗以來，如何有效避免食品中毒事件也早有相關方式與措施，因此民眾在食用時只要稍加注意，便能有效避免像這位網友「差點被自己毒死」的事件發生！

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【本文獲「食力」授權轉載，原文：吃竹筍差點毒死自己？原來這個成分才是真兇！】