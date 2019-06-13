【素食食譜】上湯浸萵筍清爽細嫩 15分鐘家常菜低卡高纖

菜心、生菜、白菜仔...常見蔬菜吃到悶，不如轉轉口味試試碧綠爽脆的萵筍。 15至20分鐘的家常小菜，低卡高纖 ，鉀質豐富助去水腫。 攝錄：李偉軒、詹郭敏 攝影：尹嘉蔚 剪接：潘諾兒

街市逛一圈，不難發現超巨型綠色植物，上端是寬大的菜葉，葉下大半是肥壯的莖，拿上手非常重秤，那便是萵筍。主要食用部份是莖，削掉粗糙偏硬的外皮後，碧綠色帶些許通透的部分口感細嫩，可以切片、切條、切絲生吃、涼拌、清炒、紅燒或者成為火鍋配料等各適其適。

上湯浸萵筍

萵筍葉也可食用，不過有些許苦味，配蒜蓉炒會較為容易入口。萵筍葉是否等於油麥菜？兩者有點分別，據中國農業信息網有以下比較：

葉子：油麥菜的葉子細長而表面較光滑；而萵筍葉比較寬大，表面有許多經脈突出。 品種：油麥菜和萵筍葉同是萵苣屬，但是油麥菜是長葉萵苣的變種，它的營養價值比莖用萵苣高；而萵筍葉是莖用萵苣的葉子，萵筍葉只是莖用萵苣的組成部分。 口感：油麥菜比較細嫩爽脆，而萵筍葉沒有那麼爽口，還會有點澀味。

上湯浸萵筍食譜

健康小貼士：

萵筍含有豐富鉀和鈣質，熱量低，鉀可抑鈉，有助去水腫及降血壓。鈣有助維持牙齒、骨骼和心臟健康。 鉀質屬水溶性，因此萵筍不宜汆燙太久免營養流失。 易暈、血壓低及有腎臟問題的人士，宜先接受醫生意見決定食用分量。

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