【食物安全】牛油果皮都要洗！美國FDA檢測約18％果皮含李斯特菌

牛油果近幾年為大熱生果，盡管其卡路里甚高，但因營養價值也非常高，所以無阻大家對它的喜愛。雖然我們不會吃牛油果皮，但切開前你會洗一洗嗎？從今以後進食牛油果前都一定要先洗淨表皮，因為美國食品藥品監督管理局（FDA）從牛油果皮中檢測出含李斯特菌，對人體健康會構成威脅。

約18％果皮含李斯特菌

相信普遍人進食牛油果都未必會洗果皮，不過這個習慣需要改一改了。根據FDA公佈的報告中，他們於2014年至2016年間採集了1,615個美國當地及進口的牛油果樣本去化驗。當中361個牛油果皮的樣本中，有64個（約17.1％）對李斯特菌測試呈陽性反應。

根據美國食品藥品監督管理局（FDA）檢測，約18％牛油果皮含李斯特菌。（資料圖片）

什麼是李斯特菌？

李斯特菌病是一種傳染病，一般由進食受李斯特菌污染的食物引致。李斯特菌廣泛分布於泥土、水、腐爛的植物和動物的腸道等自然環境中。如患有李斯特病的人士會有發燒、頭痛，腸胃不適等病徵。最嚴重會出現併發症如腦膜腦炎或敗血症，或導致死亡。孕婦、長者及免疫系統弱的人士均較易染病。

李斯特菌病的患者會有發燒、頭痛，腸胃不適等病徵，嚴重會出現併發症如腦膜腦炎或敗血症，甚至會導致死亡。（資料圖片）

去皮或切開牛油果前要清洗！

當使用刀切開或用其他器具起牛油果肉時，細菌是有機會從該器具轉移到果肉中。因此FDA建議，牛油果去皮或切開之前，必需先用水清洗及洗刷乾淨果皮。

如牛油果皮含李斯特菌，用刀切開時有機會將細菌帶到果肉。（Pixabay）

除了要洗牛油果外，選擇靚的牛油果也是重要一環，因為每一次切牛油果都會有莫明奇妙的緊張，擔心內裡的果肉是青黃油潤，還是變黑多根或過熟。除了利用運輸工具來取決其質素外，也可以靠外觀和手感去辨認牛油果的生熟程度。

按圖看辨認牛油果生熟程度及保存方法：

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資料來源：FDA、食物安全中心