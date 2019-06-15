【健康湯水食譜】牛蒡芡實蓮子百合豬𦟌湯　火氣大人士最啱飲！

近來天氣陰晴不定，儘管連日大雨也趕不走那翳焗的感覺，令人火氣急升。想下一下火的話，不妨煲一個牛蒡芡實蓮子百合豬𦟌湯來清熱降火，還可改善失眠及消化不良。 攝影：余曉彤

本身對牛蒡這個食材並不熟悉，印象中便只有日本人會以炒牛蒡用作小菜之用。但了解過後，因為其獨特的味道，用來煲湯會令湯品更鮮甜清香，是一個非常適合煲湯的材料。

牛蒡，其實是一種植物，營養價值極佳的高檔蔬菜，又被名為「東洋人參」。除了有降血壓、血脂、血糖的功效，還能降低體內膽固醇，有助預防中風等功效。同時更可清理血液垃圾，促使體內新陳代謝。對於減肥者來說也是一大恩物，因為牛蒡具有大量纖維，有潤腸通便之效，有助瘦身。

牛蒡芡實蓮子百合豬𦟌湯食譜

牛蒡芡實蓮子百合豬𦟌湯具有疏風清熱，健脾除濕，養陰生津之功。 註冊中醫師林健焜

按圖了解此湯的食材療效、注意事項及食用建議：

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