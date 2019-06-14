【飲食熱話】水煮蛋蛋黃出現一圈圈年輪紋路！竟然係由呢樣嘢造成

近日有台灣網友在「我是永和人」Facebook社團專頁以及Dcard「美食板」上發問為什麼水煮蛋蛋黃呈現一圈一圈像「年輪」的紋路，害怕雞蛋是否出現異常，那到底為什麼蛋黃會出現這麼奇怪的紋路，不是假蛋的話那會是什麼？讓 《食力》幫你科普一下！

蛋黃出現一層一層的色差，原來是飼料造成！

相信大家一定買過蛋黃顏色從深橘紅色到淺黃色的雞蛋都有，而其實蛋黃的顏色除了受到雞隻品種、雞隻飼養管理的影響，最主要是因為飼料中所添加的「天然色素」所影響，一般廠商會添加的天然色素包含β-胡蘿蔔素、大紅椒萃取物、葉黃素、金盞花等等，依不同飼料廠的調配配方而會有所不同，所以蛋黃的顏色是可以透過天然色素來改變的。那又為什麼這麼多網友會反應買到一圈一圈像「年輪」的水煮蛋蛋黃呢？

有台灣網友發問為什麼水煮蛋蛋黃呈現一圈一圈像「年輪」的紋路（Dcard美食板網頁截圖）

原因就在於雞的飼料依照型態主要分成顆粒狀以及粉狀兩種，飼料中會同時混進顆粒狀及粉狀的飼料，而廠商通常是將天然色素添加在粉狀裏。會造成色差狀態的蛋黃可能有以下幾種原因：

點擊圖片看答案！

所以，蛋黃會形成色差（類似年輪的樣子）主要就是因為雞隻間斷食用含有天然色素的粉狀、顆粒狀飼料所導致的。

飼料中添加色素對有食安風險嗎？

網路上盛傳有業者為了讓蛋黃能夠呈現漂亮的橘紅色，會添加工業用染料「蘇丹紅」到飼料中，台灣曾於2017年在市售「鹹鴨蛋」中驗出蘇丹紅，後來清查原因是不孝飼主的個人行為，非飼料廠投放蘇丹紅，而目前尚未聽聞有業者違法添加在雞飼料中。

台灣環保署已於2018年6月28日就公告修正「列管毒性化學物質及其運作管理事項」，其中蘇丹紅蘇丹紅被列為第四類毒性化學物質，其容器包裝上要標示「禁止用於食品及飼料」，無論製造、輸入、販賣、使用、貯存等，業者都須要申請核可才可以運作，且要定期申報！

業者如需調整蛋黃顏色都是以「天然色素」來添加，因此民眾不必過於擔心，如果下次煮了一顆水煮蛋剝開看到蛋黃呈現年輪狀，也別擔心是怪怪的蛋！

參考資料：環保署公告蘇丹色素等16種物質為毒化物

延伸閱讀：

早餐店的蛋是一整顆蛋 還是殺菌蛋液？

盒裝雞蛋，怎麼挑選比較好呢？

【本文獲「食力」授權轉載，原文：水煮蛋蛋黃出現一圈一圈的年輪？原來都是因為「飼料」！】