【逃犯條例】「香港媽媽」200份三文治送暖：食飽有能力撐下去

周三（12日）反修訂《逃犯條例》示威演變成大規模流血衝突，示威人士在金鐘一帶長時間留守示威，獲得不少市民自願送水送糧。或許他們都吃過一份手製三文治！ 當日送到現場的一批共200份三文治，原來背後是一位「香港媽媽」，走到一間麵包店與師傅一起落手落腳製作，以作為母親的心情，提醒示威者要吃飽補充能量！

2019年6月12日，香港整日瀰漫着緊張不安情緒，示威最終演變成一場激烈的警民衝突； 有「阿媽」看著「仔女」頭破血流；另邊廂，一位「香港媽媽」，在FB「我長大於大角咀」群組貼文，記錄自己到大角咀麵包店下單200份三文治，並與師傅一起落手落腳，不用一小時全部完成，並連同其他物資包括麵包、水、燒味飯盒及藥物，送給示威者作補給。

（資料來源︰我長大於大角咀FB）

下圖有事主協助麵包店師傅，準備200份三文治及其他物資，送往前線表達對抗爭者的支持及關愛概況︰

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香港媽媽同時呼籲大家如果想支持，可以出錢幫手買三文治，她不介意到店舖再做更多三文治送去前線。好人好事被媒體及社交媒體網民廣傳 ，紛紛留言表達支持，有些網民表示希望有份參與購買三文治為年輕人打氣。

按圖載有網民的支持說話：

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另有三名居港外國人本職於西營盤開設到會餐飲服務，612當日他們在力寶中心外，現製及免費派贈700隻熱狗給退守而至的示威者，希望他們有溫飽，路過的市民均備受感動並拍手致謝。