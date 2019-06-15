【減肥】吃梳打餅測試是否因碳水化合物致肥　營養師解釋缺碳害處

英國BBC的紀錄片《The Truth About：Carbs》，Dr. Xand van Tulleken與8位受試者一起進行梳打餅測試，目的為揭示人們的基因結構，對碳水化合物的代謝傾向孰快孰慢。

影片中8位受試者被分派每人一塊無鹽的梳打餅並咀嚼，當發現梳打餅的味道變甜便舉手示意。Dr. Tulleken稱有些人可能較快察覺味道有變；而有些人「食晒」可能也不發覺有異樣。受試者中最快一位用了17秒感覺梳打餅變甜，另外三人分別用上23、29及35秒，剩下四人不感到任何味道變化。

Dr. Xand van Tulleken進行梳打餅測試，看對碳水化合物的代謝傾向孰快孰慢。（BBC 《The Truth About…》The cracker test影片截圖）

Dr. Tulleken向最快感到梳打餅變甜的受試者解釋︰「根據遺傳學家Sharon Moalem的研究『這表明你口中的唾液含有高濃度的澱粉酶，它們將大的澱粉分子切碎成較小的糖分子，這意味你應該可以吃很多碳水化合物而不會有任何問題。』但較後才注意到味道變化的人，Dr. Tulleken解釋這可能意味他們比那早察覺梳打餅味道變甜的人，需要多注意自己的碳水化合物攝入量。

梳打餅測試根據遺傳學家Sharon Moalem的研究而進行，如果唾液含有低濃度的澱粉酶，對碳水化合物的耐受性較低，宜減少攝取，反之亦然。但Moalem的研究尚處於早期階段。（iStock）

那些不發現味道有任何變化的人，Dr. Tulleken再引用Moalem的理論，這可能因為他們口中唾液含有較低濃度的澱粉酶，對碳水化合物的耐受性較低。Dr. Tulleken繼續解釋，一般來說如果自行做梳打餅測試，在30秒後沒有發現任何變化的人，是因對碳水化合物的耐受性較低，或需減吃白色及啡色的碳水化合物食品。Dr. Tulleken補充，雖然Moalem的研究尚處於早期階段，但梳打餅測試某程度上展示了人們對碳水化合物耐受性的多樣性。

日本節目《林先生が驚く初耳学》亦引用Moalem的研究，指憑梳打餅測試也可測出體質會否因碳水化合物而容易致胖，並邀請神奈川縣立保健福祉大學醫學博士中島啟先生來解釋。

按圖有中島啟先生的解釋︰

梳打餅測試，真的能夠測出自己是不是易胖體質嗎？就此，我們請教了資深營養學家伍雅芬（Arlene），詢問此測試在營養學角度中有沒有依據？藉此分辨自己是不是易胖體質是否正確？

點撃以下圖片看資深營養學家Arlene的解答︰

或者有減肥者聞碳水化合物色變，認為它是致肥元兇，着力減少攝取碳水化合物。坊間的減醣、低醣、限醣飲食法也是層出不窮，而減重界流行的「生酮飲食」提倡極低碳水化合物攝取，然而碳水化合物是我們身體的重要營養，如果長期攝取碳水化合物不足，對身體有何影響？我們也向Arlene諮詢意見。

Arlene解釋碳水化合物是有助提供能量的，只是吃得過多，身體未能完全把多餘碳水化合物消耗，碳水化合物才會轉化成脂肪，引致肥胖。

點擊下圖了解「精製及複雜性碳水化合物」的分別，平日該吃哪樣有利健康︰

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營養師建議碳水化合物攝取大概應佔每天總攝取熱量約50%，如果長時期不進食碳水化合物，對身體健康也會構成影響，Arlene提出4個因長期吸收碳水化合物不足而產生的不良反應，包括酮酸中毒、認知力變差、復胖機率高及增加患糖尿病的風險。

1. 酮酸中毒：碳水化合物是提供身體能量的第一選擇，如果攝取不足，身體會啟動調節機制改為燃燒脂肪來提供能量。此舉雖然可以加快減重，會導致酮體的產生，酮體過多，有造成酮酸中毒的可能。減重界流行的「低碳水化合物減重法」和強調極低碳水化合物的「生酮飲食」非人人適用。

身體長期缺乏碳水化合物另外3項的明顯反應，按圖有詳細解釋︰

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參考資料︰

BBC 《The Truth About…》The cracker test／Business Insider／The DNA Restart-Sharon Moalem