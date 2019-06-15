【護眼食物】打工仔低頭族必睇！營養師嚴選10款蔬菜補充葉黃素

科技愈來愈發達，現代人幾乎天天在接觸3C產品，眼睛使用過度除了容易疲勞外，還有可能被3C產品散發出來的光線傷害！您可能有聽說過補充葉黃素可以幫助眼睛保健，但要如何補充呢？快來看看營養師整理的懶人包吧！

Q1. 葉黃素是什麼？

A1. 葉黃素屬於脂溶性的類胡蘿蔔素，是眼睛黃斑部中重要的植物色素，可以幫助吸收藍光或紫外線，減少光線帶來的自由基傷害。

葉黃素是什麼？（好食課提供）

Q2. 誰需要補充葉黃素？

點擊下圖看答案！

+ 2

Q3. 吃什麼可以補充葉黃素呢？

A3. 人體無法自行合成葉黃素，所以必須從飲食中攝取，而葉黃素多存在蔬菜或植物性來源的食物中， 像是......

點擊圖片看答案！

+ 7 + 6 + 5

Q4. 除了食物，補充品還有什麼？

A4. 如果無法從食物中攝取到足夠的葉黃素，可以考慮搭配一些機能性飲品，像是市面上販售的葉黃素牛奶或葉黃素飲，另外也有錠狀或膠囊狀的營養補充品，可以依自己的需求來選擇適合的補充方式。

Q5. 補充品中的葉黃素是什麼型式？

A5. 補充品中的葉黃素主要可以分成兩種型態，一種是結構上含有脂肪酸，分子量較大的酯化型葉黃素，因為是脂溶性的型式，所以需要搭配油脂才好吸收；另一種則是分子量較小的游離型葉黃素，結構上不受脂肪酸限制，可直接被人體吸收利用，是吸收率較好的型式。

Q6. 增加葉黃素吸收的小撇步

A6. 葉黃素最好的補充方式是「定時定量，持續性的補充」，有研究指出健康的人每天攝取6毫克，有助於減緩黃斑部病變的風險！

蔬菜拌油炒，補充品於飯後吃也有助於酯化型葉黃素的吸收，另外，有在補充β-胡蘿蔔素的人也要盡量錯開補充葉黃素的時間，避免影響葉黃素的吸收率哦！

【本文獲「好食課」授權轉載。】