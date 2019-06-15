【水果迷思】水果切開隔夜營養會流失？ 5大水果維他命不跌反升！

香港打工仔生活忙碌，不少人會選擇於前一天晚上把生果切好放進冰箱，作為翌日午餐的飯後果。雖然前一晚準備好是非常方便，但也有人會擔心水果的營養會因切開而大大流失。事實上，只要好好保存已切開的水果，其營養的流失可能比想像的少，甚至有些維他命不跌反升。

大眾對隔夜飯的營養價值有所保留，那麼對於已切開的隔夜水果，你又有什麼意見？根據《農業與食品化學雜誌》 中所刊登的一項研究報告，將6種常見的新鮮水果切件裝盒，再與未切的一同儲存在攝氏5度的雪櫃之中。

營養流失不超過25%

結果發現，直到第6天，已切好的水果中的維他命C、類胡蘿蔔素才有顯著流失，但最多都不超過25%，而水果中的抗氧化物質、多酚類更是沒有明顯減少。雖然將已切好的水果存放多日會令外觀不好看，當中的營養素流失卻並沒想像中那麼嚴重。

已切好的水果中，類胡蘿蔔素才有顯著流失，但最多都不超過25%。（資料圖片）

維他命C含量不跌反升

研究報告更指，經過擺放之後有些營養素含量不會減少，反而上升。以切開的菠蘿為例，放置時間愈久當中的脫氫抗壞血酸（氧化形式的維他命 C）含量愈高。而士多啤梨也同樣地隨放置時間愈長，維他命C含量愈高。

儘管營養沒有太多的流失，但以味道和食安風險角度來看，已切開的水果應於一周內吃完。因為存放時間愈長，味道會大減同時令細菌滋生。到底有什麼水果是切開隔夜後，營養也沒有大大流失？

按圖看6大可切開隔夜水果（以下結果為將水果切開後，於5°C 的雪櫃下保存）及切後保存方法：

放置時間愈長，菠蘿中的脫氫抗壞血酸（氧化形式的維他命 C）含量愈高。（Getty Images／視覺中國）

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資料來源：中時電子報、自由時報、J Agric Food Chem