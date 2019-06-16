【椰棗營養】高纖高鐵等7大好處　4類人小心食用有益健康

椰棗，在香港一般在健康食品店、乾果店有售，在土耳其、杜拜及亞布札比等中東地居卻是隨處可見的馳名土產。椰棗備受歡迎，除了甜味似糖果般可口，也有不錯的營養，豐富的抗氧化劑、礦物質及纖維等，被讚譽為「沙漠中的麵包」。

椰棗是棗椰樹的果實，棗椰樹在世界各地，特別在熱帶地區廣泛種植。為人熟悉是椰棗甜如蜜，可作為天然甜味劑代替糖。椰棗中的品種Medjool稱為椰棗之王，比普通椰棗的營養更豐富，據美國農業部稱，Medjool富含膳食纖維、鉀、錳、銅、鎂、鈣、維他命B雜及維他命A。

椰棗有「沙漠中的麵包」之美稱，因為營養十分豐富。（rawpixel@Pexels）

點擊下圖了解椰棗有益健康的7大好處︰

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相比精煉糖分做成的糖果，椰棗糖分及甜度更天然，適量進食可當小食，同時可攝取更多有利健康的營養。椰棗的熱量高於新鮮水果，平均4粒椰棗（約100克）約有282千卡，但可提供超過6克的纖維和其他養分。不過，以下4類人士進食椰棗前需要留意，要慎吃才好。

按圖了哪4類人不宜多吃椰棗︰

參考資料︰

Medical News Today／Healthline／Organic Facts／Nutrition and You／認識缺鐵性貧血 - 衞生署- Student Health Service