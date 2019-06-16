【飲食熱話】合味道響應減塑　年底起杯麵包裝以甘蔗樹脂取代塑膠

雖然「環保」二字講了很多年，但近年的關注度明顯增加。繼各式各樣的環保物料飲管、其他環保餐具後，就連日本的杯麵龍頭日清，都響應這全球趨勢，宣佈減少容器上的塑膠比例，以植物樹脂取而代之。

一講杯麵，相信許多香港人都馬上想起合味道，不過杯麵有一大問題，就是發泡膠包裝相當不環保。其實情況近年已得到改善，從日清合味道官網資料所見，自2008年起，杯麵的容器改為發泡紙杯，「合味道的杯容器使用了『發泡紙杯』（ECO Cup），由紙張（木材）製造。"ECO"為理念"For Ecology, For Customers, For Originality"的縮寫。樹木在生長時吸收二氧化碳，被燃燒時產生二氧化碳，在生命周期中，沒有增加地球上的二氧化碳，是一種對生態環境友好的物質。」

合味道現時的杯裝容器是「發泡紙杯」，並未有增加地球上的二氧化碳。（日清食品官網）

在日清食品的宣傳中，以「為了地球，為了未來。」作口號。（日清食品）

近日，日清食品控股宣布再改良杯麵容器的物料，目標是把非石油資源的物料使用量提升至97%，減少源自石油的塑膠製品，從而減少二氧化碳排放量，為愛護環境出一分力。現時，合味道杯麵容器有70%是源自植物的紙造容器，30%是源自石油的塑膠，而日清計劃投資數十億日圓，今年12月起把容器的10至20%物料改成由甘蔗提煉而來的樹脂「生物質聚乙烯」，日後或會再提升樹脂比例，希望於2021年，亦即合味道面世50周年的大日子之前，將源自石油的塑膠使用量減少一半。

為何這樣的設計能減少對環境的傷害？因為植物性塑膠燃燒後，不會改變到大氣中的二氧化碳含量，而且新設計的整個生產過程中，所排放的二氧含量都將會比現時少大約16%。以前日清就是怕影響味道，所以包裝的紙製材料於塑膠材料控制在指定比例，現時肯大幅投資去轉用新物料，相信是甘蔗樹脂是極其理想的代替品，對杯麵味道不會構成影響。

日本合味道積極為推動環保、減塑等出力。（カップヌードル）

雖然設計圖仍未曝光，不過日本電視台都有報道此事。（影片截圖）

其實日清一向都有朝住環保方向出發，如幾年前就推出了環保杯麵杯，物料耐熱程度高，又可放入微波爐。配合這個杯使用的，是以塑膠取代發泡膠包裝的「杯麵膠囊」，相對慳位。雖然未算得上很環保，不過亦是向前邁進了一小步。

環保杯麵杯以及塑膠包裝的杯麵膠囊。（カップヌードル）

除了環保之外，其實日本的日清CUP NOODLES官方facebook中，亦曾推出過不少「瘋狂預想」的周邊產品設計圖，儘管大部分都似是吹水居多，卻完全展現出日本人的創意，看一看、笑一笑亦無妨。請按下圖睇爆趣周邊產品：

+ 14 + 13 + 12

雖然食杯麵好方便，不過普遍熱量和鈉含量都偏高，以合味道海鮮味杯麵來說，每杯有326卡路里，1478毫克鈉，熱量相等於1.5碗白飯，所以也不要吃太多。

資料來源：Sustainable Japan、流通ニュース