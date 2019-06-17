【蛋餅食譜】餃子皮蛋餅簡單版　免搓皮懶人方法快夾妥

用餃子皮代替蛋餅皮，快捷做妥台灣蛋餅，既省時亦方便，還可消耗剩下的餃子皮。 攝錄：李偉軒、詹郭敏 攝影：尹嘉蔚、李偉軒、詹郭敏 剪接：潘諾兒

蛋餅是台灣人從小吃到大的美食，到台灣旅遊時，早晨的街頭，行人路旁的小店，處處散發蛋餅香味。蛋餅皮基本上混和麵粉、水加調味，逐塊逐塊烘煎而成，厚度和濕度有時不一，也得花上時間慢慢烘煎。有次到台灣媽媽的食店叫蛋餅，閒話家常間得知蛋餅皮可以用餃子皮代替。

餃子皮蛋餅

先輕輕力拉鬆餃子皮，似花環般邊疊邊放在平底鍋上，用慢火烘煎，當開始有些許麵粉焦香，邊緣開始捲縮之際，快快手倒入蛋漿，可轉中火加快一點時間完成，見蛋皮成型，擺醬擺料，然後捲起。內餡可以自由發揮，那天身旁沒有太多材料，只吃剩一大把九層塔，想起台灣人也喜用九層塔做菜，靈機一觸拿來做蛋餅餡料，用蛋餅的高溫逼出九層塔香味，然而未夠香，甚至有些許草青味…於是我再做第二次，先用白鑊將九層塔爽手炒兩炒，噴發更多香草味，隨即熄火盛起備用。跟手煎蛋餅，再放回九層塔，將蛋餅捲起，這樣子做的九層塔餃子皮蛋餅，味道更為可口。

餃子皮蛋餅食譜

健康小貼士：

從營養學角度看，九層塔有維他命C、E及類胡蘿蔔素，助細胞抗氧化，預防貧血，對視力有益。 中醫則認為九層塔屬性辛溫，有助化解體內濕氣，有行血之效。

相關食譜：

【蔥油餅食譜】免搓免發善用餃子皮 懶人新發明成網紅美食！

蔥油餅

【水餃食譜】韭菜素豬肉水餃超簡單 鮮香嫩滑食住瘦迎新年