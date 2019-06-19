老媽拌麵登陸香港　6間人氣台灣麵店推介　鄭秀文都話好味？

台灣麵熱潮不斷，來港的高質過江龍麵店一間接一間，本月又有人氣新店即將象開幕，勢會再起搵食風潮！ 今次就找來6間精選台式麵店，有於香港設分店的台灣人氣餐廳，亦有來自台灣的過江大廚。一文對比各店特色，為大家推介必食item！ （文章內提及的食物款式、價格，以發稿日期為準。）

【1】老媽拌麵 必試川味燒牛肉麵

相信愛吃台式拌麵的讀者都不會對「老媽拌麵」陌生，這間乾拌麵品牌先在台北開設「關廟麵專門店」，今年再來香港，在將軍澳開設首間海外分店！這間拌麵出名香濃惹味又彈牙，店裡可以試到多款招牌麵食，如花雕雞拌麵、川味紅燒牛肉麵等等。小編特別推介香港店限定的豆乳香香雞飯，酥炸雞塊配上腐乳醬，口味夠地道！

老媽拌麵 - 香港堂食店 Lao Ma Noodle HK 地址：將軍澳唐德街9號將軍澳中心L1樓133號舖 試業時間：6月17-21日12nn-9pm 正式試業：6月21日後11:30am-10:30pm

招牌川味燒牛肉麵($72)是主打，加入花椒、八角等香料的湯底十分惹味，牛筋和牛腩以慢火滷煮，入味而帶辣勁。（圖片來源：IG@c_hing_food_map）

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【2】KiKi茶@茶‧米 台式MIX星洲、潮洲

來自藝人舒淇、藍心湄和陶晶瑩在台灣開設的「KiKi 餐廳」，香港分店已於上年落戶金鐘，主打粥、粉、麵、飯、茶，還踩過界開拓茶飲和甜品。麵款多元化，除了台式古早味蔥香乾麵，不時推出mix & match新搞作，例如星洲咖喱雞絲麵，或是上月新推出的潮州鹹菜冬菇雞絲湯麵等等。

KiKi茶@茶‧米 地址：金鐘金鐘道88號太古廣場1樓112號舖 營業時間：11am-10:30pm

網民大讚最新潮州鹹菜冬菇雞絲湯麵($98)湯底出色帶胡椒香，豬肚夠彈牙。（茶米FB圖片）

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【3】玖五牛肉麵 賭王千金激撐愛店

眾多台灣麵店之中，唯獨這間成為賭王千金何超蓮至愛，超蓮甚至親自向台北總店提議合作開店，才能為港人帶來這種台式美味。此店主打3款牛肉麵，紅燒、麻辣和香港店限定番茄牛肉麵。

玖五牛肉麵 地址：銅鑼灣駱克道399號金禧大廈地舖 營業時間：11:30am-11pm

傳說香港店開張初期，超蓮更親自落樓面打點。（香港玖五牛肉麵FB圖片）

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【4】三星台菜食堂 台灣直送配料醬油

三星台菜食堂由歌手傅珮嘉的台籍丈夫主理，口碑載道，曾因食客太多，一度每日限售招牌牛肉麵100碗。牛湯以祖傳秘方配中藥材熬足12小時，鮮味濃厚的味道廣獲好評。而且部分材料及醬油如豆瓣醬、醬油膏等皆來自台灣，口味更為地道。

三星台菜食堂 分店1：銅鑼灣駱克道459-461號 The L. Square 21樓 分店2：灣仔廈門街7-17號百旺都中心地下A號舖 分店3：大角咀海庭道18號奧海城二期地下G71號舖 分店4：沙田沙田正街18號新城市廣場1樓128號舖

三星牛肉麵($82)牛肋肉層層分明，不只賣相吸引，口感亦十分有層次。（三星台菜食堂FB圖片）

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【5】六両三 必配自家製辣油

主理人祖籍台灣基隆，曾到陽明山學廚。定居香港後因找不到家鄉口味，於是自行開店，大推正宗台北口味牛肉麵及滷肉飯。「六両三」指每碗湯麵麵條確保淨重六両三，每次下麵前都會用磅來量重！鎮店之寶是牛骨湯湯底，以10斤牛筒骨熬至少30小時，加上蔬菜、中藥及香料後再用文火熬製，所以藥材味特別香濃。

六両三 地址：尖沙咀宜昌街3號地下 營業時間：11am-10pm

必點川味紅燒牛肉麵($75)配上自家炒製牛骨髓辣油，更能帶出牛香。（圖片來源：IG@hakufoodiehk）

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【6】士林台灣麵 價錢最親民

老闆在台灣學藝超過廿年，來港開店後廣受街坊歡迎，曾一日賣超過800碗麵。紅燒牛肉麵/干拌麵份量十足，但每碗只售$56，對比其他過江龍店，這間最抵吃。

士林台灣麵 地址：元朗西菁街9號富盛大廈地下 營業時間：11:30am-10pm

每日新鮮熬製16小時的牛湯，顏色深邃濃郁。（圖片來源：IG@kucakula）

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