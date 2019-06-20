【野餐小食食譜】肉桂砂糖脆條　健康無添加脆口零食

一連四季都會聽到身邊朋友想去野餐，在草地上過一個愜意的下午。野餐當然少不了零食如薯片餅乾，與其購買加工食品，不如自製健康無添加小食。今次介紹的是肉桂砂糖脆條，只需4種材料而且做法簡單，每一條都又酥又脆。 攝錄︰詹郭敏、林宛津 剪接：潘諾兒

脆條其實就是將麵包切條後，沾上砂糖再放入焗爐而成。個人覺得用厚切麵包的口感更佳，因為烤焗後麵包難免會有點「縮水」跡象，用厚切麵包可以保持脆條的厚度。另外，味道上不一定是肉桂味，大家可以根據自己的喜好選擇，例如黑松露醬、芝士或蜜糖。如用黑松露醬，需將黑松露醬加入到牛油溶液中，以便均勻掃上。

肉桂砂糖脆條食譜

健康小貼士：

肉桂含有桂皮油，能刺激胃腸黏膜，可促進胃腸蠕動及幫助消化。而女性在生理期時食用肉桂，可緩和不適感。不過肉桂性熱，如體內乾燥、口乾舌燥、或便秘者都不宜服用。

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