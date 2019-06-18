【藜麥營養】抗抑鬱減重增強抵抗力　藜麥9大好處但非人人皆宜

藜麥（Quinoa）可謂健康人士及減肥人士其中一樣最喜愛的超級食物，因為分量少少已經可以帶來足夠的飽肚感。不少歐美女星如Beyoncé誕下女兒後，更靠著吃藜麥瘦身，在短短3個月間減去了26公斤。藜麥除了是減肥妙品外，又有什麼營養呢？同時，是不是人人皆宜食用？一齊了解超級食物藜麥啦！

藜麥的威力就連美國太空總署（NASA）也認證，被評估為「最理想的太空糧食」。那麼藜麥是長成什麼樣子，顏色中又有什麼不同？

三種顏色的藜麥有何不同？

藜麥有分成紅、黃、黑3種顏色，三種均能食用，而且三種營養價值皆豐富。當中以黑藜麥的營養價值最高但偏硬；黃色藜麥質感則最軟。如果想口感較佳的話，建議購買混合三色藜麥，因為煮過後的口感較適中，不會過軟或過硬。

紅、黃、黑3種顏色的藜麥中，以黑藜麥的營養價值最高，但口感偏硬。（資料圖片）

不過如果是腎臟功能不佳的人需小心進食紅藜麥，因為紅藜麥的鉀含量，是燕麥的12倍，對腎病患者是一個負擔。建議腎臟功能不佳者不應食用，因為長期攝取可能導致高血鉀症，食用前應先請教醫生或營養師意見。而一般人的腎臟是有能力將多餘的鉀排出，不易中毒，正常食用下無需擔心。

紅藜麥的鉀含量是燕麥的12倍，對於腎臟功能不佳的人是負擔，所以不建議食用。（資料圖片）

了解過三種顏色的藜麥分別後，按圖看藜麥9大好處及煮食藜麥須知：

+ 9 + 8 + 7

什麼人不適宜食藜麥？

盡管藜麥好處多多，但也不是人人適宜食用。藜麥的膳食纖維含量豐富，對於消化力弱、常有胃氣或是容易便秘的人食用時，容易引發腸胃不適、胃痛、胃氣脹、肚瀉或便秘。食用前可考慮自己的體質和進食習慣來調節分量，如初初食用時建議將平日白飯的進食量和藜麥各一半，或將熟藜麥添加到沙律中。

食用藜麥前可考慮自己的體質和進食習慣來調節分量，避免引發消化不良。（IG@alessandracretacci）

由於藜麥是一款百搭食材，如果不太喜歡沙律的話，可參考以下食譜建議。

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資料參考：healthline、香港糖尿聯會