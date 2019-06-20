嚴選全港4大特色味道刨冰店　櫻花雪花冰　珍奶綿綿冰　CP值高

香港夏季愈來愈熱，日日出街曬到溶，吃點透心涼的食物絕對有助降溫。 本篇挑選了4間特色刨冰店，造型賣相絕對呃like，而且部分口味可能在香港只此一間。 （文章內提及的食物款式、價格，以發稿日期為準。）

【1】氷屋 少女日系櫻花刨冰

這間IG大熱的刨冰專門店，由北海道老闆Shingo開設，主打日式口味刨冰，例如最受歡迎的抹茶忌廉焦糖味（$88）、焙茶黃豆粉忌廉味（$95）、宇治金時味（$88）等等。亦不時推出期間限定口味，如春季就會推櫻花味。

網評普遍大讚刨冰質感夠綿密，不會咬到一粒粒碎冰，而冰山中間亦有餡料，足料抵吃。其中抹茶刨冰最得人心，皆因夠濃而滲有少許甘苦味，被網友讚揚「最原始真實的抹茶味」，抹茶控必試！

SHARI SHARI Kakigori House 氷屋 地址：銅鑼灣希雲街14號地舖 電話：25291223

季節限定的櫻花味（$92）/櫻花抹茶味刨冰（$95），有淡淡櫻花香，不會太甜，內裡有花生碎的抹茶醬，十分有驚喜。（氷屋FB圖片）

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【2】2DP 解暑蜜瓜西瓜冰

這間餐廳主打素食及新派中國茶飲，不過要打卡的話，必點刨冰甜品！在蜜瓜或迷你西瓜殼上，先放一層北海道特濃3.6牛乳刨冰，再舖滿蜜瓜或西瓜粒，賣相極度吸引！

刨冰入口即溶而又保留到少許冰粒，口感較有層次。網友又力推全新一人份的泰式奶茶刨冰，用上泰國奶茶品牌ChaTraMue手標茶製作，不會如熱飲般甜膩，反而奶茶味更濃，怕甜又想感受泰茶味道的話有多一個選擇了。

2DP 地址：尖沙咀厚福街12至12號A藍馬商業大廈地下 電話：37059590

炎夏必吃西瓜‧牛乳刨冰（$108），蜜糖西瓜配刨冰內的金奇異果醬，酸酸甜甜十分解暑。（2DP FB圖片）

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【3】Ocio 治癒系藍色波子汽水刨冰

西餐廳Ocio供應的甜品選擇不少，有熱香餅、窩夫和刨冰等等。其中最吸晴的刨冰款式是波子汽水刨冰配雲呢嗱雪糕（$52），白色雪糕球放上巨如山的藍色刨冰上，像極日本富士山，因此引來不少人打卡。

此店尚有其他款式刨冰：黑蜜紅豆刨冰配紅豆雪糕（$52）、抹茶紅豆刨冰配紅豆雪糕（$52）等等。份量絕對不比本文第一間少，不過味道方面有待改善，不少食評都希望能加添更多配醬，令味道更突出。

Ocio 旺角店地址：旺角煙廠街33號朗廷軒地下B舖 電話：28868903 大圍店地址：大圍積存街74-76號地下A舖 電話：23850028

波子汽水刨冰配雲呢嗱雪糕（$52），坊間難以找到這種夢幻淺藍色刨冰，未吃下肚，光是看看已覺透心涼！（圖片來源：IG@kingsleyychan）

士多啤梨刨冰配雲呢嗱雪糕（$59），以木勺附上煉奶，煉奶與士多啤梨絕對是至夾組合。（圖片來源：IG@venus_foodholic）

【4】嚐味廚房 台式芋泥奶茶綿綿冰

位於深水埗的嚐味廚房是甜品店，價錢較大眾化，款式又多。最特別是融入了台式元素，先推出珍珠奶茶綿綿冰，再推加添自家製芋泥的奶茶綿綿冰，吸引不少台灣美食愛好者前往品嚐。

每款綿綿冰的配料都很多，例如最新推出的布丁芋泥奶茶綿綿冰（$45）就有焦糖布丁、芋泥、芋圓和小丸子4種配料，還可以選配椰汁或煉奶。街坊吃後都表示夠飽肚抵食，最讚芋圓和小丸子都煙韌有咬口。

嚐味廚房 地址：深水埗長沙灣道145號大安樓地舖 電話：27286606

芋泥奶茶綿綿冰（芋泥、芋圓、珍珠、小丸子） $39（圖片來源：IG@ssshanleona）