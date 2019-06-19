【入廚貼士】梳打粉5大妙用　9分鐘意粉變拉麵30分鐘雪耳速起膠

以下5個善用梳打粉的小訣竅，有助縮短烹飪時間、平衡味道、為蝦肉保鮮，甚至將意大利麵變成拉麵，隨時令你意想不到。

食用梳打粉（小梳打）帶偏鹼性，在烘培食品、清潔廚具及烹調料理中有着不少貢獻，譬如焗製蛋糕時，可以令蛋糕體膨鬆；製作朱古力味食品時，可以中和朱古力的偏酸味；加入炸漿中，使麵衣鬆脆。烹飪中的梳打粉使用量需要留心，因為過量改變食物的原味道，故此小量使用便可。一般而言，大家普遍知道梳打粉在烘培蛋糕時會用到，至於料理過程中，妙用梳打粉也帶來驚喜。

除了烘焙使用外，梳打粉在料理中的妙用，包括以下︰（evitaochel＠Pixabay）

1.使意大利麵變拉麵

梳打粉和水的比例只是建議，每人所用的比例可不一樣，同時也可加入少量鹽，不影響意大利麵變成拉麵。

據傳這是一名日本Blogger傳出的小秘技，拉麵中的雪鹼水屬於鹼性，它使拉麵的色澤泛黃，也令麵條具有彈性。煮意大利麵前，在滾水中加入梳打粉，舉例500毫升水用1/2茶匙梳打粉，1公升水用1茶匙梳打粉，餘此類推。自己實試過，雖然不完全與新鮮的拉麵相同，不過煮麵時的氣味、味道、顏色及質感跟拉麵有七、八成相似。提醒別加入太多梳打粉，否則會過分改變食物的原味道。煮好的「拉麵」加入不同的湯頭中便可。

按圖可了解過程︰

2.釋放雪耳膠原

大約用30分鐘便可將雪耳快速起膠如燕窩，秘訣是加小量食用梳打粉。（尹嘉蔚攝）

烹調雪耳期望有濃郁的膠質，大約用30分鐘便可將雪耳快速起膠如燕窩，不用浪費爐火亦省時。



按圖可了解過程︰

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點擊下圖多了解其他3個使用梳打粉的入廚妙用貼士，包括使自製茄醬更美味、使蝦肉爽口及使洋蔥更甜並入味︰

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參考資料︰5 Surprising Ways Baking Soda Can Improve Your Cooking