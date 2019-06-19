【雲吞麵食譜】細蓉港人至愛切忌一鑊熟！包雲吞3下手勢包掂！

雲吞麵（細蓉）是香港人的Comfort Food，正如日本人的叉燒拉麵，香港雲吞麵舖百花齊放，小店出品間間不同，雲吞有大有小，湯底有濃有淡，麵質更可天壤之別，最近發現太子有間麵店，採用的鴨蛋麵又軟又彈全無鹼水味，大地魚湯底清香鮮甜……突然好想整一碗，一解為食之苦。 攝錄：詹郭敏、岑卓熹 剪片：潘諾兒

雲吞麵

雲吞麵，人人都算它為廣東美食，但據說是在唐宋年間從湖南傳來廣東，廣東人把它發揚光大，無論雲吞皮或餡料都改良不少，皮滑餡靚，有蝦有肉，但連分量也不同，為遷就當年勞動少、食量也少的西關大少，分量也減少，故雲吞麵還有另一雅稱「細蓉」。蓉是指芙蓉麵，即蛋麵，以鴨蛋做的最香軟彈牙。還有中蓉和大蓉。

細蓉：1個1両重的麵餅＋4顆雲吞。

中蓉：1.5個麵餅配＋6顆餛飩

大蓉：2個麵餅配＋8顆餛飩

雲吞麵

煮一碗雲吞麵，雲吞、麵和湯底須獨立處理。雲吞餡由豬肉和蝦組成，加點大地魚粉可以提鮮，加點蛋漿可以添滑和黏度。包雲吞手法各有不同，甚至有人捏作一團不散便可。不過，要包出金魚尾般的雲吞也不難。

按下圖看清「三下手勢包雲吞」：

在粉麵店買麵，早已有一款「雲吞麵」，是鴨蛋製的幼麵，煮兩3分鐘便可。湯底，有人熬製大地魚和豬骨，味較濃，家庭懶人版，用上大地魚粉、雞湯和韭菜等煮好，淋在已排放好的麵和雲舌上即成。但切忌貪快，把雲吞和麵一起放在大地魚湯內煮，這樣雲吞皮上的粉末會令湯變稠、麵變𣲷，口感不佳，糟塌了雲吞。

雲吞麵食譜

健康小貼士：

一碗雲吞麵，以300克計算，約有350卡路里、7.89克脂肪、18克蛋白質和45克碳水化合物，相對一碟星洲炒米約1894卡路里，才是它的五分一，但作為主餐，就可能不夠飽了。

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