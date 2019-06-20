【彩椒冷知識】甜椒青椒身世之謎解開　尖椒墨西哥辣椒差別在哪？

甜椒色彩繽紛，多見有紅、黃、橙及綠色，豐富的維他命C也是甜椒的標記。 各式甜椒適合運用在各式料理中，它甚少是主角，多用來搭配主菜、提亮顏色。甜椒之外，青椒、尖椒、墨西哥辣椒，它們有甚麼不同嗎？

甜椒及辣椒均是茄科番椒屬，前後者差異在於辣與不辣，圓身與長身之別。甜椒是辣椒經後天培育發展而成的品種。至於青椒是甜椒的「童年」，在甜椒未成熟時便被摘下來，如果由它繼續生長至成熟階段，青椒漸漸轉色，便產生不同顏色的甜椒。

青椒其實是甜椒的「童年」，在甜椒未成熟時便被摘下。（Deviyahya@Unsplash）

隨著甜椒成熟，果實內的茄紅素和甜味增加，綠色先變黃色，然後是橙色，完全成熟是紅色。對於農業培植來說，青椒和各色甜椒是不同的品種，青澀味、甜味都有分別。一般來說，青椒在市場價格中最平，在外國市場中，價格高低依次序為黃色、橙色，最後是紅色。但在本港市場觀察所見，紅色甜椒比黃色及橙色甜椒較平。青椒的價格便宜，大多數原因由於成長的時間較短及培育的心思較少。

隨著甜椒成熟，綠變黃；黃變橙；橙變紅，紅椒是完全成熟版。（Kai Pilger@Unsplash）

點擊下圖可以了解更多在烹飪時如何保存更多甜椒的營養︰

前文提到甜椒及辣椒均為番椒屬，其實辣椒的種類也十分繁多，每種辣度各異。大家買煎釀三寶時，有否發現青椒多數用長尖型？大多數人稱這些為尖椒（Anaheim），尖椒也是番椒屬之一，與它的外觀相近有墨西哥辣椒（Jalapeno），在植物學上兩者沒有區別，然而，廚師會認為在口味、大小和烹飪用途方面，它們存在明顯差異。

煎釀三寶用青尖椒多於用圓青椒，尖椒和墨西哥辣椒有明顯差異。（資料圖片）

按下圖可認識更多尖椒和墨西哥辣椒的分別︰

參考資料︰

SFGATE-What Is the Difference Between Green Chillies & Green Jalapeno Peppers?／Delishably-Bell Peppers: Differences Between Green, Yellow, Orange, and Red