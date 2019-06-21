【杏鮑菇營養】素食者的雞肉海鮮　健康7大好處助減肥降膽固醇

杏鮑菇（雞髀菇）煮法多變，營養豐富，菇菌素有「素中牛扒」之稱，高蛋白、低熱量，是減肥人士的美食，也是素食者的天然「素肉」，烹調手法多變，模仿雞肉及海鮮也難不倒杏鮑菇。

杏鮑菇，別稱雞髀菇，學名Pleurotus Eryngii，其他英文名稱包括King trumpet、King Oyster Mushroom。杏鮑菇多數出現在中國菜、日本菜及韓國菜等亞洲菜系之中，不過它卻起源於地中海沿岸，現時種植杏鮑菇的國家包括日本、韓國、意大利、澳洲、南非和美國等。

杏鮑菇的味道討好，營養也十分豐富，是素食者吸收蛋白質的良好來源。（網上圖片）

杏鮑菇頭戴帽，莖厚實，味道香，煮法多變，是廚師喜愛的食材，對素食者來說，杏鮑菇更是模仿雞肉及海鮮的高手。

點擊下圖看這位扮肉高手的神乎其技︰

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食譜連結︰

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杏鮑菇的味道絕佳，豐富的營養更是不容忽視，據美國農業部資料，每100克杏鮑菇有48千卡，蛋白質有3.53克，比碳水化合物高及纖維1.2克，屬低熱量、高蛋白及高纖食物。另外杏鮑菇有豐富的維他命B2、泛酸及鉀、磷、銅等礦物質。

食用杏鮑菇對我們的身體好處包括以下7項，請按圖了解︰

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杏鮑菇雖然低熱量、高蛋白及高纖，有利控制體重，菇菌亦可代替肉類中的蛋白質，不過澱粉質少，不能為身體提供足夠熱量，也容易較快產生飢餓感。因此宜均衡飲食，不宜長期偏側吃菇菌。此外，以下3類人食用杏鮑菇時宜慎吃，或跟從家庭醫生及營養師指導下食用。



哪些人不適宜食用杏鮑菇？按下圖了解：

參考資料︰

Dr.Axe／Medical Mushrooms.net／美國農業部食品數據庫／台灣好食材